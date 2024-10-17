台積電：在台廠區「電費價格」上半年漲25%　全球廠區最高

▲台積電表示，台灣的電費價格是全球營運廠區最高的。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台積電17日表示，過去幾年，台積電在台灣使用電費價格已倍增，現在台灣廠區使用的電費價格，已是全球所有營運廠區最高，明年毛利率觀察電費、匯率、海外廠區、先進製程整合及導入等因素。

晶圓代工龍頭台積電下午舉行法人說明會，法人提問2025年毛利率影響變數，台積電財務長黃仁昭表示，2025年台積電可持續成長，產能利用率維持高檔正向，不過海外廠區產能爬升，可能稀釋毛利率約2至3個百分點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台積電轉進部分5奈米產能至3奈米，以因應3奈米產能強勁需求，以及2026年導入2奈米製程增加成本等，也是影響毛利率的因素。

黃仁昭指出，台灣電價上漲，也是影響台積電毛利率的重要因素之一，他表示，今年10月新一波電價調整，台積電使用電費漲幅14%，2022年電價漲15%，2023年漲17%，今年上半年漲幅25%。

黃仁昭指出，過去幾年，台積電在台灣使用電費價格已倍增，現在台積電在台灣廠區使用的電費價格，已是全球所有營運廠區最高。他預期，電費上漲加上其他費用支出因素，預期影響明年毛利率表現至少1%。

黃仁昭也表示，明年毛利率表現也要觀察匯率變數，台積電無法掌控預估匯率因素。產業人士評估，新台幣兌美元匯率變動1%，對台積電毛利率影響程度約0.4個百分點。

法人提問是否擔心反托拉斯（Anti Trust）議題，台積電董事長魏哲家指出，台積電不只晶圓製造，還有先進封裝、測試、光罩生產以及其他項目，其他半導體整合元件製造廠（IDM）也有布局封測、光罩等項目。

台積電說明，先進封裝、測試、光罩生產以及其他項目營收占整體營收比重約10%。若包括先進封裝測試、光罩生產以及其他項目，台積電在半導體晶圓產業市占率約30%，並沒有獨占，不會有反托拉斯的問題。