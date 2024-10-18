破紀錄！172萬人搶申購星宇航空　中籤率僅2.32％

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾172萬筆，中籤率僅2.32％，將於10／21抽籤，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下史上紀錄，凍結近700億資金。
星宇航空自本月15日起至17日公開申購，每股承銷價為20元，實際承銷張數為79,900張，並於21日抽籤、25日撥券，每人可申購2張，以17日收盤價計，報酬率接近6成，總計申購3天共累計172萬1939筆，中籤率僅2.32％，凍結市場資金近700億元。
星宇航空申購消息一出，股價就跟著拉升，今日早盤最高報32.3元，寫下近4個月新高，不過，隨著申購截止，早盤開高後賣壓湧近，股價翻黑下跌逾1％，盤中振幅近3％。
星宇航空現有機隊規模共24架，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。
星宇航空9月合併營收為28.19億元，月減15％、年增61.58％，為同期新高；Q3營收為95.95億元，年增58％，寫單季新高；累計今年前3季合併營收為259.27億元，年增62.5％，寫歷史最高。
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