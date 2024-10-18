破紀錄！172萬人搶申購星宇航空 中籤率僅2.32％

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾172萬筆，中籤率僅2.32％，將於10／21抽籤，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下史上紀錄，凍結近700億資金。

台銀黃金存摺衝2801元天價 砸10萬進場賺近4萬

受惠國際金價持續攻高，台銀黃金存摺今（18）日第一盤掛牌賣出價就飆上每公克2801元歷史新高，若在去年12月砸10萬元進場買入，至今賺3.86萬元。

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高 市值達28.52兆元

就在17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，台積電（2330）今日股價飆出新高，早盤一度來到1100元，上漲65元，漲幅達6.2%，市值也飆升至28.52兆元。

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元 50反1 ETF全數出清

三商壽（2867）公布前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%，今（18）日股價呈現利多不漲的格局，跌幅逾4%，最低觸及7.03元。

「勞保年金60歲月領最有利！」 怪老子實證算給你看

不少上班族認為，要從職場登出，是遙不可及的夢想，甚至沒有3、5千萬元根本不敢退休；其實只要試算，就會發現退休金需求遠比想像中少。精算達人怪老子在《錢鏡你家》節目中直言，退休金準備扣掉勞保勞退，自行準備部分只要800多萬元就能退休，且提早請領勞保年金比延後領更有利。

下周汽油不調整 柴油每公升估便宜0.1元

中東地緣政治緊張局勢趨緩，加上中國經濟刺激計畫未見細節，國際油價預計走跌，不過國內油價變動較小，汽油預估不調整、柴油每公升調降0.1元。

沒有熄燈！麥格理今起終止證券自營 承銷及經紀不受影響

香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司(下稱麥格理)因集團整體業務考量，自今（18）日起終止在台灣之證券自營業務，承銷及經紀業務仍維持營運不受影響。

德魯里貨櫃運費指數下跌4% 韓國評估川普當選不利貨櫃船運

昨(17)晚公布的德魯里貨櫃運價指數(WCI)下跌4%，其中地中海與歐洲航線跌幅最高，分別為-9%與-6%；國內攬貨業估計本月底前市場運價不會有太大變化，11月歐美線都有漲價計畫，能否實現需再觀察一周。韓國海事研究所所長Kim Min-soo近日指出，川普如果當選美國總統，他對進口貨的高關稅政策不利貨櫃運價。

台積電創新高！狂飆65元刷天價1100 台股大漲逾600點

美股周四（17日）主要指數收盤漲多跌少，在台積電（2330）美國存託憑證（ADR）大漲帶領下，台股今（18）日以上漲566.73點、23620.57點開出，漲勢持續，指數大漲逾600點，台積電飆漲65元至1100元， 超過7月11日所創下1080元紀錄，再創新高。

半導體行情確定回溫？ 我花200萬買這兩檔受惠股！

大家都知道，台積電行情很好，這你看新聞就很清楚了，因為所有人都有台積電，連你隔壁的阿公阿嬤都也有，加上國家退休金也買一堆台積電，外資法人持續加碼又跟單，這種情況下，雖然長線還是不錯，但我就不會想往人多的地方走，而且集體影響力太大，當大戶開始亂殺，股價也是會有腰斬的風險，只不過現實考量，投資還是要順勢而為，所以不投資台積電的人，應該投資什麼？這時候就可以從概念股去尋找。