「勞保年金60歲月領最有利！」　怪老子實證算給你看

圖文／鏡週刊

不少上班族認為，要從職場登出，是遙不可及的夢想，甚至沒有3、5千萬元根本不敢退休；其實只要試算，就會發現退休金需求遠比想像中少。精算達人怪老子在《錢鏡你家》節目中直言，退休金準備扣掉勞保勞退，自行準備部分只要800多萬元就能退休，且提早請領勞保年金比延後領更有利。

「很多人會把勞保、勞退混為一談，其實那是兩種不同的退休金來源，千萬不要搞混。」怪老子解釋，在退休金規劃金字塔中，勞保屬於最底層的社會保險，就像公保、軍保、農保及國民年金，每個人都應擁有；而勞退屬於第二層的職業保險，由企業及個人自行提撥，因採帳戶制，所以沒有破產問題。

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「大家最擔心的，是勞保老年年金破產問題；其實不用太悲觀，最多是打折、少領；很多人擔心以後拿不到錢，而選擇一次請領，這樣的做法其實非常不利，選擇每月領年金，才是最聰明的。」怪老子指出，若2009年之前就有勞保年資，可選擇一次領或請領老年年金，「未來老年年金就算打了5折，也還是領老年年金有利。」

他分享，自己曾遇過勞保黃牛的經過。「對方專門找想要一次領勞保退休金的人，然後以一筆金額，換取未來請領年金的權利，這當然是違法，但也表示月領一定有利可圖。」怪老子算了一下，發現一次請領金額只要7年多，就可被月領年金追上。

「有些人會想一次領，自行投資，但年報酬率必須要達12%才能追上月領，怎麼想都很困難！勞保黃牛一次付出一筆金額，換取年報酬超過10%以上的收益，難怪吸引人鑽漏洞。」另外，勞保年金法定請領年齡是65歲，最多可以提早5年請領，也就是60歲請領，但每提早1年，每月請領年金就會減少4%，若提早5年請領，每月年金會少20%，等於打了8折。但即使如此，怪老子還是堅持最好在60歲就請領。

主要原因，在60歲提前請領便開始累積年金，若在法定年齡65歲請領，等於晚5年才開始累積，即使每月領到的金額較多，但一直要到85歲時，累積領到的年金，才會被在65歲法定請領年齡開始領的累積年金追上。「如果是我，當然要先領先享受，畢竟到85歲也花不動了！」更多怪老子的退休試算精彩內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

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