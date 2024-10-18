AI需求強勁！宏碁資訊雲端比重超過7成　強化中國及越南布局

▲宏碁資訊總經理周幸蓉（中）、宏碁資訊技術長邱源裕（左）、宏碁資訊財務長鄭和星合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

數位雲端服務商宏碁資訊（6811）18日舉辦「釋放AI衝擊波」研討會，聚焦AI實踐應用，並最佳化AI資安策略。宏碁資訊總經理周幸蓉指出，宏碁資訊上半年雲端業務25%，比重由6成到超過7成，主因來自Azure OpenAI (AOAI)、Copilot的企業需求，未來也會不斷強化中國及越南市場。

周幸蓉表示，自生成式AI問世以來，就不斷收到企業客戶詢問如何運用AI及微軟Microsoft 365 Copilot，也有多家企業經由AEB的加速器平台，展開了AI或是運用Copilot的實踐旅程，這些經驗也讓經營團隊了解到「負責任的AI」才是發揮AI價值的關鍵。

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因此，宏碁資訊優先納入有AI加值的原生產品，並自行開發相關平台，協助企業由小的場景開始快速體驗AI的價值，期望讓AI不僅為企業的戰術工具，未來更成為安全營運增長與業務驅動創新的重要戰略。

▲宏碁資訊總經理周幸蓉。（圖／記者楊絡懸攝）

就AI發展狀況，宏碁資訊GitHub過去一年期間的客戶數倍數成長，3年購買套數複合成長率約34.8%；Copilot則在不到一年期間，客戶數成長近20倍，購買套數5倍數成長。

周幸蓉說，所謂「負責任AI」主要分兩塊，資料治理是核心及發揮AI價值基礎，資訊安全是AI價值可以持續保障，而AI就是體現出讓企業更安心、更放心的資料治理能力。

宏碁資訊財務長鄭和星表示，目前階段來看，AI客戶持續增加，對於AI價值應用也會因企業需求而擴大需求，關於AI相關成果也已貢獻在營收占比上，包括雲端、軟體已呈現年成長25%，營收占比6成也成長至7成，因此AI業績能成為公司營收挹注。

展望後市，以往宏碁資訊第二季、第四季表現亮眼，但今年而言是平均成長，累計今年前9個月營收呈現年增13%，獲利也見到年增12%、13%左右，主要是當AI不斷使用，雲端流量也會因此增加。