全盈支付寵物通路「今年擴增8.9倍」！搶600億元毛小孩經濟

▲現代人愈加重視毛孩們的飲食、健康及醫療照護，相對願意提高支出預算。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊絡懸／台北報導

全盈+PAY今年寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍，且類型更為多元，包含美容沙龍、精品文創、餐廳和醫院等。全盈支付總經理劉美玲表示，現代人愈加重視毛孩們的飲食、健康及醫療照護，相對願意提高支出預算。

台灣養寵物的人數持續遞增，2022年新登記犬、貓寵物數量已是新生兒人數1.76倍，在高齡化、少子化及疫情影響生活型態等社會變動下，毛小孩成為許多家庭不可或缺的重要成員。

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觀察寵物市場趨勢，發現寵物種類不再侷限於犬、貓，異域寵物如寵物鼠、兔子、烏龜和爬蟲類的飼養數量也逐年增加，農業部依市場發展推估國內寵物產業每年上看600億元。

農業部最新調查結果也發現，飼主平均每年的寵物支出超過2.8萬元，花費以食品41%占最大宗，次是醫療或寵物健檢占16%，寵物美容則占10%。

另外，根據經濟部統計處「當前經濟情勢概況」最新報告指出，2024年1月至7月零售業營業額創歷年同期新高，年增3.3%，消費景氣逐步升溫；10月起迎來年底消費熱潮，各大電商通路分別舉辦購物節及零售百貨業周年慶將接連登場，刺激消費需求，買氣明顯增加。

全盈支付表示，全盈+PAY自今年10月起，推出「購物節chill嗨嗨」，於精選通路如摩曼頓、丁丁藥局、金石堂、大魯閣等門市消費單筆滿額，最高贈「全家」60,000個Fa點，等同最高10%回饋；同時與各家銀行合作加碼回饋，包括今年10月底前，玉山信用卡綁定全盈+PAY，於全適用通路消費，不限金額，筆筆最高再享5%刷卡金回饋。

舉例來說，玉山卡友綁定全盈+PAY，到丁丁藥局刷卡消費滿2,000元，最高可獲得60,000全家fa點，300點可折抵1元，等同於200元回饋，再獲得玉山刷卡金50元，累積回饋最高達12.5%。

此外，秋冬時節也是毛孩消費旺季，全盈+PAY串連各家寵物通路推優惠，凡至東森寵物、寵物公園、貓狗大棧寵物百貨等寵物通路實體門市消費，使用全盈+PAY單筆回饋8%全盈儲值金，同時加碼首綁玉山信用卡，消費滿額最高送50元全盈儲值金；另首綁兆豐數位帳戶或信用卡，則可獲得首筆消費滿100元享20%全盈儲值金回饋。