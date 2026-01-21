台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網讚：這次真的會談判

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

台美關稅協議拍板後，市場目光快速轉向台灣企業對美投資規模。美方指出，台企將投入2500億美元赴美布局，且台積電先前的1000億投資也算在2500億裡面，消息曝光後立即引起網友討論。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受CNBC專訪時說明，台積電在美國總統川普任內承諾的1000億美元投資，早已被列入台美關稅協議所提及的2500億美元企業投資總額，並非額外加碼。

投資數字一次講清楚 官方回應釐清疑問

行政院副院長鄭麗君也補充，這2500億美元涵蓋企業現階段已啟動或規劃中的專案，屬企業依自身全球布局所做的自主投資，並非政府強制要求，更不等同國家對美的直接承諾。

說法公開後，股市社群立刻炸鍋，有人仍糾結數字落差，頻問「是不是還有另一筆2500億」，也有網友直言「怎麼還在算數學」，認為一直卡在2500或5000的差別，反而模糊了協議真正影響。

股民意見兩極 供應鏈效應成討論焦點

另一派投資人則偏向正面解讀，直言這次談判「台灣沒有吃虧」，甚至形容像是「變相簽了FTA」。也有人提醒，半導體赴美設廠不只台積電，背後還牽動設備、材料等整條供應鏈，投資效應不該只看單一公司。

過隨討論推進，多數人逐漸形成共識：2500億美元是已確認的企業直接投資規模，其中含台積電1000億，其餘則屬未來布局與可能性。至於股民怎麼選擇？不少人笑說，最後答案還是那句，「先買台積電再說」。

