期指壓低結算！台股收跌513.62點　台積電跌35元收最低1740

記者陳瑩欣／台北報導
美股收黑，台股今（21）日開低走低，巧遇台指期壓低結算，大盤在午盤以後跌勢更深，盤中一度下殺逾559.23點至31200.76點，台積電（2330）在最後一單灌入7960張大量後下跌35元或1.97%，以1740元今日最低價作收；台股終場重挫513.62點，以31246.37點作收，成交量8689.0億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌10.85點開出，指數開低走低，盤中最高達31749.14點，最低31200.76點，終場收在31246.37點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1740元，跌幅1.97％；鴻海（2317）下跌4.5元至219元；聯發科（2454）下跌20元至1465元；廣達（2382）下跌2.5元來到275元；長榮（2603）維持平盤至191元。
今天漲幅前5名個股為嘉晶（3016）上漲6.6元，漲幅10％；威力暘-創（6988）上漲1.65元，漲幅10％；合勤控（3704）上漲3.6元，漲幅9.99％；飛宏（2457）上漲3.35元，漲幅9.96％；台南（1473）上漲2.45元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌11.5元，跌幅9.96％；晶豪科（3006）下跌15元，跌幅9.87％；惠特（6706）下跌12.5元，跌幅9.73％；華泰（2329）下跌6.1元，跌幅8.73％；宇瞻（8271）下跌11元，跌幅8.49％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉晶（3016）
|72.6
|▲6.6
|▲10.0％
|威力暘-創（6988）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|合勤控（3704）
|39.65
|▲3.6
|▲9.99％
|飛宏（2457）
|37.0
|▲3.35
|▲9.96％
|台南（1473）
|27.1
|▲2.45
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|104.0
|▼11.5
|▼9.96％
|晶豪科（3006）
|137.0
|▼15.0
|▼9.87％
|惠特（6706）
|116.0
|▼12.5
|▼9.73％
|華泰（2329）
|63.8
|▼6.1
|▼8.73％
|宇瞻（8271）
|118.5
|▼11.0
|▼8.49％
資料來源：證交所
