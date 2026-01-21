期指壓低結算！台股收跌513.62點　台積電跌35元收最低1740

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股收黑，台股今（21）日開低走低，巧遇台指期壓低結算，大盤在午盤以後跌勢更深，盤中一度下殺逾559.23點至31200.76點，台積電（2330）在最後一單灌入7960張大量後下跌35元或1.97%，以1740元今日最低價作收；台股終場重挫513.62點，以31246.37點作收，成交量8689.0億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌10.85點開出，指數開低走低，盤中最高達31749.14點，最低31200.76點，終場收在31246.37點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1740元，跌幅1.97％；鴻海（2317）下跌4.5元至219元；聯發科（2454）下跌20元至1465元；廣達（2382）下跌2.5元來到275元；長榮（2603）維持平盤至191元。

今天漲幅前5名個股為嘉晶（3016）上漲6.6元，漲幅10％；威力暘-創（6988）上漲1.65元，漲幅10％；合勤控（3704）上漲3.6元，漲幅9.99％；飛宏（2457）上漲3.35元，漲幅9.96％；台南（1473）上漲2.45元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為晶彩科（3535）下跌11.5元，跌幅9.96％；晶豪科（3006）下跌15元，跌幅9.87％；惠特（6706）下跌12.5元，跌幅9.73％；華泰（2329）下跌6.1元，跌幅8.73％；宇瞻（8271）下跌11元，跌幅8.49％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉晶（3016） 72.6 ▲6.6 ▲10.0％ 威力暘-創（6988） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％ 合勤控（3704） 39.65 ▲3.6 ▲9.99％ 飛宏（2457） 37.0 ▲3.35 ▲9.96％ 台南（1473） 27.1 ▲2.45 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 104.0 ▼11.5 ▼9.96％ 晶豪科（3006） 137.0 ▼15.0 ▼9.87％ 惠特（6706） 116.0 ▼12.5 ▼9.73％ 華泰（2329） 63.8 ▼6.1 ▼8.73％ 宇瞻（8271） 118.5 ▼11.0 ▼8.49％

資料來源：證交所