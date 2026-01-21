川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」交易再現　股、匯與債市三殺

▲「拋售美國」交易再現、示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統和歐洲領導人因格陵蘭島問題加劇緊張局勢，在周二（20日）市場「出賣美國」攻勢全面展開，股、匯、債三殺。

衡量市場恐慌程度的VIX指數飆升至20以上，為去年11月以來最高水平。美股周二（20日）開盤後，標普500指數重挫超過2%，不僅抹去了今年以來的全部漲幅，更創下三個多月來的最大單日跌幅。

不僅美股大跌，根據《CNBC》報導，美國公債價格暴跌，殖利率飆升，衡量美元兌一籃子六種外幣匯率的美元指數下跌近1%。

10年期美債收益率觸及4.31%的盤中高位，創5個月新高；30年期美債表現最為疲弱，收益率盤中最高升至4.95%，為4個多月高位，是去（2025年）年自7月11日以來的最大單日跌幅。

美元指數下跌0.49%，收98.91點，一度下探98.84點，創12日以來盤中新低。

Evercore ISI全球政策和中央銀行戰略主管Krishna Guha在給客戶的一份報告中寫道，「這又是在全球避險情緒高漲的大背景下『拋售美國』的又一次體現。」

美股20日收盤情況：

道瓊工業指數終場下跌870.74點或1.76％，收48,488.59點。

那斯達克指數重挫561.06點或2.39％，收22,954.32點。

標普500指數下挫143.15點或2.06％，收6,796.86點。

費城半導體指數下跌133.22點或1.68％，收7,794.19點。