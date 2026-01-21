雷虎科技發重訊反擊Cheap　「嚴重損害聲譽」求償1億

▲雷虎喊告網紅Cheap。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者許力方／台北報導

雷虎科技（8033）20日晚間發布重大訊息指出，已委任律師，針對網紅Cheap（本名鄭才暐）於1月9日發布的影片內容，認定涉及不實報導，擬向台北地方法院提起刑事告訴，並同步提起民事求償新台幣1億元，以捍衛公司名譽與股東權益。

指控混淆公司身分 誤導市場認知

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷虎科技協理卓宜儒發布重訊提到，Cheap於YouTube上傳的「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」影片中，在結尾段落刻意傳遞與公司有關的不實訊息，將「雷虎科技」與「雷虎生技」兩家不同公司混為一談，並錯誤建構所謂「先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」的不法想像，導致外界誤以為雷虎科技股價上漲與不當操作有關，已嚴重損害公司聲譽。

雷虎強調依法究責 捍衛股東權益

雷虎科技透過律師聲明指出，公司經營團隊一向遵守證券交易法等相關法令，善盡忠實義務與善良管理人注意義務，近年全力投入無人機等軍工產業發展。公司尊重言論自由，但若有人散布假消息，影響公司名譽與股價，將依法追究責任，絕不寬貸。

雷虎科技指出，Cheap事後辯稱影片內容屬於「口誤」，但相關說法前後矛盾，且影片中援引與指控無直接關聯的網路資訊包裝評論，易使觀眾誤信其內容具可信度，已構成對市場的誤導。

委由律師提告 財務未受影響

雷虎科技表示，目前已委由天衡國際法律事務所律師團隊，針對Cheap提起違反證券交易法等相關刑事告訴，並提出民事求償1億元。雷虎也強調，此案對公司目前財務與營運並無實質影響，後續進展將依規定對外公告。