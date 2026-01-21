市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

▲重啟紅海航線的法國達飛航運，昨日宣布要恢復繞駛好望角。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普的對等關稅合法性，美國最高法院在美國時間20日上午10點(台北時間20日晚間11點)，第三度未如預期作出裁決；另率先派萬箱船重啟紅海航線的法國達飛航運，昨日宣布因「複雜且不確定的國際環境」，去年開始陸續恢復航行紅海的三條線，都將恢復繞駛好望角。

台驊控股(2636)創辦人顏益財上周六(17日)在年終晚宴前的記者會上，對媒體追問今年是好是壞，不願給出答案，指出今年市場變化很大，要看地緣政治風險與貨載結構及市場風險；該集團空運總經理謝齡誼也指出，今年確實是不確定性更高的一年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普對等關稅違不違法，多個研究調查單位都估法院判違憲機率高，但因關係美國財政極巨，全球託運人論壇主任詹姆斯·胡克漢姆直言：「我完全預計最高法院將支援政府當局的裁決。去年他們推遲了判決，我認為這是為了給政府尋找合法徵收關稅的方式爭取時間。」

而美國最高法院本月9日、14日與20日發布的裁決案都未如預期包括川普關稅案，而川普也公開表示，如果判他違憲，美國就完蛋了。

在紅海情勢方面，原本帶頭要重返紅海的全球第三大貨櫃船公司法國達飛，根據海運專業網路媒體「Splash」等報導，昨日達飛宣布基於「複雜且不確定的國際環境」，其三條陸續重返紅海的航線，包括FAL 1、FAL 3和MEX將改道返回較長的好望角航線。

上周丹麥馬士基航運因首次重返紅海而成為新聞焦點，昨日又傳出與聯盟夥伴赫伯羅德合組的雙子星聯盟，旗下印度-中東-地中海航線(ME11)計畫跟進法國達飛的行動，重返紅海，通行蘇伊士運河，且兩家公司都未否認這項計畫，未料同日達飛做出翻轉的決定，業界表示，市場真是變幻莫測，太難料了。

Splash分析，馬士基在主要航空公司中對重返紅海風險最為謹慎，分析師將此消息視為未來數月全面回歸亞洲與歐洲傳統航線的轉捩點，但達飛馬賽總部的公告讓事情變得令人質疑。

過去10天，中東水域的緊張局勢升高，美國與伊朗對彼此都採取了強硬的態度，後續如何發展，確實誰都不敢說。