台銀黃金存摺衝4932元天價！　10萬抱1年爽賺6.8萬





▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

避險情緒全面升溫，國際金價再度暴衝。受到美國前總統川普捲入格陵蘭爭議、日本公債市場劇烈震盪等消息影響，國際金價持續飆高，台北時間今（21）日上午9點20分左右，紐約期貨黃金與現貨黃金雙雙衝上每盎司4820美元歷史新高，帶動台銀黃金存摺價格一飛沖天，盤中一度衝高至每公克新台幣4932元，再刷天價。

若以10萬元投入台銀黃金存摺估算，僅抱1年帳面獲利就超過6.8萬元，報酬相當亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧去年同期，黃金存摺每公克價格約落在2911元，以10萬元預算可買進約34公克，實際成本約9萬8974元。隨著金價一路狂飆，今日早盤在4932元高點計算，這34公克黃金存摺市值已來到16萬7688元，帳面獲利高達6萬8714元。

交易員分析，美元指數近期走弱，最新來到98.469，成為金價上漲的重要推力；同時，新台幣貶幅相對溫和，新台幣兌美元早盤報31.628元、小貶0.02元，有利新台幣計價的黃金存摺價格續創高。

根據《彭博社》報導，格陵蘭危機持續發酵，加上日本政府公債市場出現劇烈震盪，市場避險需求急升，推升黃金價格衝上歷史新高，白銀價格也逼近歷來高點。

目前正在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的川普，仍未釋出任何退讓訊號，持續表態有意接管格陵蘭。格陵蘭總理也向民眾示警，必須為最壞情況做好準備，儘管他也強調，發生軍事衝突的機率不高。

此外，日本主權債市波動加劇，也讓市場重新審視主要經濟體的財政風險，助長所謂的「貶值交易」，投資人紛紛避開貨幣與政府債券，轉進實體資產。

TD Securities資深大宗商品策略師Daniel Ghali指出，日本情勢正引發「市場主導的全球貶值恐懼」。他表示：「黃金的漲勢關乎信任。目前信任正在被侵蝕，但尚未斷裂；一旦斷裂，這波動能將會持續更久。」