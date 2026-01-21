台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以31749.14點開出，指數下跌10.85點，跌幅0.03％。隨後因台積電（2330）跌勢擴大至35元來到1740元影響，台股跌327.96點至31432.03點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1745元，跌幅1.69％，隨後下跌35元至1740元；鴻海（2317）下跌2.5元至221元；聯發科（2454）下跌15元至1470元；廣達（2382）下跌2元來到275.5元；長榮（2603）上漲1元至192元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌870.74點或1.76％，收在48488.59點；標準普爾500指數下跌143.15點或2.06％，收6796.86點；那斯達克指數下跌561.07點或2.39％，收在22954.32點；費城半導體指數下跌133.22點或1.68％，收7794.19點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48488.59
|▼870.74
|▼1.76%
|S&P500
|6796.86
|▼143.15
|▼2.06%
|NASDAQ
|22954.32
|▼561.07
|▼2.39%
|費城半導體指數
|7794.19
|▼133.22
|▼1.68%
資料來源：證交所
讀者迴響