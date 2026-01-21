台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以31749.14點開出，指數下跌10.85點，跌幅0.03％。隨後因台積電（2330）跌勢擴大至35元來到1740元影響，台股跌327.96點至31432.03點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1745元，跌幅1.69％，隨後下跌35元至1740元；鴻海（2317）下跌2.5元至221元；聯發科（2454）下跌15元至1470元；廣達（2382）下跌2元來到275.5元；長榮（2603）上漲1元至192元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌870.74點或1.76％，收在48488.59點；標準普爾500指數下跌143.15點或2.06％，收6796.86點；那斯達克指數下跌561.07點或2.39％，收在22954.32點；費城半導體指數下跌133.22點或1.68％，收7794.19點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48488.59 ▼870.74 ▼1.76% S&P500 6796.86 ▼143.15 ▼2.06% NASDAQ 22954.32 ▼561.07 ▼2.39% 費城半導體指數 7794.19 ▼133.22 ▼1.68%

資料來源：證交所