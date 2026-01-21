散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股2026年來不到15個交易日頻頻改寫新高，但籌碼面卻出現耐人尋味的變化。法人點名融資餘額與當沖比重兩大關鍵指標，直指散戶螞蟻雄兵「想賺錢又害怕」的矛盾心態正持續升溫。投資老手指出，盤勢已逐漸轉為內資主導，代表散戶信心的融資餘額於20日攀升至3700億元以上、創17年新高；然而，當沖比重仍維持約3成，也顯示散戶一方面急於把握行情、另一方面卻對高檔風險保持高度戒慎。

今（2026）年以來，台股呈現價量齊揚，頻創新高格局，而三大法人賣多買少，代表現散戶參與度融資餘額上升到3700億元，投資專家認為，融資餘額增加，的確代表散戶參與度上升，就台股指數已經創新、融資餘額還沒創新高，再與台股近百兆市值相較，市場氣氛還沒到一面倒、全面看好的階段，如果融資短期急速增加，或是台股又創天量，出現第一根中黑棒，有上述兩大訊號出現，就要提高警覺。

1月以來，三大法人合計賣超483.23億元，外資賣超66.3億元，投信賣超814.62億，而自營商買超397.68億，反觀這段期間，融資餘額增加到278億元，來到3700億元，如何解讀法人丟、散戶接現象。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，但在2007年金融海嘯發生前，當時融資餘額是4144億元，而大盤點位在9700點，如今，指數是當時三倍，目前看來指數已創新高，融資餘額並未創新，代表市場氣氛還沒到一面倒、全面看好的階段。

台新投顧副總黃文清則說，在chatgpt出現之後，台股就出現內資主導微妙的變化，所謂內資涵概了ETF、大戶、中實戶、壽險資金、投資公司…等多方資金，這鼓力量對於盤勢主導不容小覷，而融資餘額觀察市場熱度指標之一，自去年12月到今年1月，融資餘額增加比較快，但是以3700億元餘額，對照台股百兆市值，還不到過熱的階段。

王榮旭還提到，除了融資餘額之外，當沖比也是重要指數，以目前台股每天7000～8000億元成交值，當沖比約3成來換算，大概有3000億資金屬於不留倉，之所以會選擇當沖，反映出散戶「想賺又害怕」心理層面，這也象徵市場還沒到「極端看好」的地步。

黃文清表示，大盤累積漲幅不小，美日殖利率上升、格陵蘭地緣政治風吹草動，引台股漲多震盪拉回，儘管融資餘額尚未到警戒水位，投資人必須密切如果短線急速增，也會加大盤勢震盪幅度，還有近期台股天量落在1月7日當天，成交值8817億元，之後指數也創下31827點新高，如果接下來又創新天量，而指數出現第一根中長黑，就要小心回檔可能性存在。