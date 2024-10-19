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Q4傳統旺季到！　專家點名5檔個股擁最強題材

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

9月營收開獎後，就可以來估算Q3財報了。在熱熱鬧鬧的Q4之前，先卡位具基本面的熱門題材。不過Q4既是傳統旺季，今年還多了降息可發揮，AI也隨時一言不合就噴出，要怎麼選呢？

當一個年過了3個季節，上市櫃企業的年度表現也幾乎論定。基本面表現優秀的個股，大概在半年報後幾乎賺進前一年的EPS，若再搭配連3個月營收成長，就更能想像第3季財報表現也不會太差。

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今年的第4季除了有AI題材醞釀，再加上降息循環重新開始，讓AI行情與非電的金融、傳產族群都有亮點。玩股網股期雙分析師張銘忠分析，今年台股行情受惠於輝達最新的Blackwell晶片，除了引領AI效能大步邁進，與AI及半導體涵蓋的受惠範圍也相當廣，如特用化學、機器人工具機也都算，並非全然是電子股。

即使因為艾司摩爾（ASML）財報下調2025年營收和毛利率展望，導致費半大跌、台積電創高前拉回，但ASML新訂單減少的主要原因之一是美國針對中國的出口禁令，導致ASML來自中國市場的收入大幅衰退，反而加深對台積電的依賴性。隨著台積電10/17法說會，野村、滙豐證券也分別將台積電目標價上調至1355元及1535元，重申「買進」評等，推估台積電續挑戰新高，以及Q4盤勢不會有太多疑慮。

相比之下，即使降息與傳統第四季也有助於金融與原物料題材，但以追求資金效率的前提下，還是將注意力放在具動能的題材較適合。張銘忠並分享，9 月營收年增率與月增率超過20％的個股，其中資通、CPO題材概念股可關注：

矽統（2363）：得益於併購聯暻半導體（山東）的業績，月增達7.16倍，年增2.29倍。第3季營收達2.13億，季增3.24倍，年增1.62倍。

星通（3025）：9月營收年增42.7%，月增15%。雖未達到20%的標準，但其通訊設備業務在Q4有入帳高峰。

另外，今年鎖定AI電子股題材也表現不俗。

高鋒（4510）：股價漲幅約2倍，積極導入AI技術，並獲得高階鍛造輪圈的訂單，展現其在工具機領域的拓展。今年上半年EPS 0.73元，已賺入去年的75%。

而在光纖類股，對比聯光通（4903）聯光通還未有明顯獲利，股價就從10元飆升到50元，台通（8011）更具有基本面與題材。除了上半年EPS賺進0.64元（2023年EPS為0.09元），也與台北市政府簽訂25年的BOT案，預計在台北市布建超過4000萬公里的光纖網絡，其子公司台灣智慧光網（台智網）則由台通與鴻海共同持股，有穩定後盾。

張銘忠提醒，題材股通常會有明顯的漲勢波段，吸引市場關注和資金流入，但在技術面若出現這些現象，便需要留意。

爆量與收長黑：當出現大量成交且股價收出長黑K棒（表示賣壓湧現），這可能是趨勢反轉的初步訊號。

跌破月線：如果股價跌破月線支撐，通常表示短期內可能不易反彈，是需要注意的退場訊號。

周K棒連續3周未再創高：若周K線連續3周無法創新高（含當周），代表動能減弱，此時考慮先行退場，觀望市場走勢再作調整。

本文由《玩股網》授權提供。

關鍵字： 股票財報AI降息熱門題材

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