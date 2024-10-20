台積電1080梯「學長」解套！股東跌破140萬　進場變動一表看

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

護國神山台積電（2330）法說會利多噴出，18日盤中飆出1100元天價、收1085元也是史上最高收盤，不過當天卻引爆「1080元學長下車潮」，集保統計，至10月18日為止台積電股東人數降至139.39萬人，為2個月來首見跌破140萬大關，持股不到1張的零股交易戶數也失守百萬，為近11周新低。

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▲台積電股東戶數與股價表現變動，可點圖放大。（圖／ETtoday製表）

台積電18日以每股1085元作收，上漲50元或4.85%，成交量8萬4938張，為今年8月6日以來、逾2個半月最大量，《ETtoday新聞雲》觀察，台積電股價衝高後股民「下車」的現象頗為常見。

時間回推到疫情進入尾聲段2022年，當年1月17日盤中台積電盤中創下688天價，該周隨著股價攀升，股東人數下滑，創下當年度最低股東人數，而台積電688股價一去不回，遭網友戲稱「688山頂上的大師兄」一直到今（2024）年2月才解套。

而2022年11月時，台積電股東人數高達149萬人，股價卻滑落至382元，到隔年底（2023年），股價已漲至593元，但多數散戶卻是選擇解套下車，股東人數下滑至118萬，直至今年7月，股價首度超過千元，台積電股東人數才升至122萬。

法人表示，隨著台積電基本面報利多，外資目標價掀起上修風潮，亞系外資喊出1600元目標價、評價偏低的美系外資目標價都在1320元至1330元之間，且皆給予「買進」評等，推升近期股價表現，雖然散戶投資人居高思危獲利了結，不過中實戶、大戶人數落差不大，籌碼尚屬穩定。