富豪愛買！債券ETF受益人已達195萬人　規模達2.97兆元

▲美國降息，債券受益人來到195萬。(圖／資料室)

記者巫彩蓮／台北報導

美國9月18日宣布降息2碼，基準利率調降至4.75%~5%以來，全台債券ETF受益人持續增加中，截至上周五，全台債券ETF總人數已高達1,95萬4,345人，近一月(9月20日-10月18日)增加前三名分別是國泰20年美債（00687B）月增1萬4,480人、元大美債20年（00679B）月增9,741人，及國泰投資級公司債（00725B）月增6,068人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會最新9月底數據顯示，富豪戶的存款占比降到47.9%，為26個月的低點，資金湧向基金及債券，其中債券月增達到0.4個百分點，超越基金增加幅度，顯見這波聯準會給的債券送分題，無論是對高資產客戶或散戶市場，都極具吸引力。

而最近市場消息面相對清淡，美國10年期公債殖利率最新收在4.08%，殖利率在4%以上狹幅波動，從9月宣布降息前一度滑落到3.59%，在降息確定後近日呈現微幅反彈，也吸引買盤進駐，觀察全台債券ETF規模來到2兆9778.3億元，月規模增加881.3億元。

重要的是，降息前呈現倒掛的殖利率曲線（指短期利率大於長期）已轉為正，代表持有長天期美債享有較高債券收益率，且長天期美債的存續期間較高，獲取資本利得的空間也較大，可看到這波人數成長較多的債券ETF多為長天期產品。

全台超過90檔的債券ETF，包括國泰、元大、中信、統一及富邦等都有20年期美債ETF，存續期多為16年以上，這幾檔ETF持債內容基本上大同小異，投資人可優先挑選規模大、流動性佳，受益人數多及折溢價穩定的ETF，年底前再度降息機會大，可趁目前殖利率仍在4%以上高點，價格相對低的時候進場加碼。