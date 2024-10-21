星宇申購160萬筆合格破紀錄　未中籤者明起還款

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）將於本周五（25日）掛牌上市，公開申購79900張，3天期間累計逾172.19萬筆瘋搶，不過剔除不合格資料後，最終約160.75萬筆參與抽籤，中籤率提高至2.48％，結果也在今天出爐，以上周五收盤價計，可望有逾2萬元獲利入袋；若是未中籤將於明日還款。

星宇航空10／15至10／17公開申購，每股承銷價為20元，實際承銷張數為79,900張，申購期間湧入172萬筆，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下台股歷年來紀錄，剔除不合格資料後，共160萬7558筆進行抽籤，中籤者將於10／25撥券、未中籤者明起就可陸續收到退款。

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星宇航空此次初次申請IPO上市，不論是在競拍張數、金額或申購、抽籤張數上，都創下競拍新制實施以來的新紀錄，此次競拍得標金額為74.4億元，競拍申購張數達319,600張，抽籤申購總合格件則為1,607,558筆，由於本次是1人申購2張，中籤率為2.48%，若以公司現增承銷價每股20元計算，粗略估計凍結市場資金達643億。

以上周五收盤價31.9元計，幸運中籤者可望有約2.3萬元獲利入袋，該如何查詢是否中籤？除了可詢問自己的營業員之外，也可提供券商APP、網路查詢申購結果，預計今日中午12時後都可查詢。

星宇航空申購消息一出，股價跟著拉升，不過隨著抽籤結束，其股價也回檔整理，今興櫃盤中少了買盤支撐，一度跌近3％、失守31元，最低報30.9元，成交量近2萬張，每股價差也降為10.9元。

星宇航空現有機隊規模共24架，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。

星宇航空2023年合併營收為224.72億元，年增568%，疫後第一年就由虧轉盈，稅後淨利1.49億元，EPS為0.08元。今年上半年營收為163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，EPS為0.39元。

9月合併營收為28.19億元，月減15％、年增61.58％，為同期新高；Q3營收為95.95億元，年增58％，寫單季新高；累計今年前3季合併營收為259.27億元，年增62.5％，寫歷史最高。