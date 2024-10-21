多邊支付「金磚之橋」呼之欲出　前閣揆：台灣地位令人擔心

▲前行政院長、新世代基金會董事長陳冲資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年金磚國家領導人年會，於本月22-24日在俄羅斯喀山的金磚峰會舉行，將聚焦國際和區域的安全穩定，而在經濟金融合作項下，預計會討論是否創建多邊支付體系「金磚之橋」(BRICS Bridge)的新金融支付平台。

由於地緣政治情勢緊張，中歐及中東戰情緊繃，金磚尚未開議，即已吸引全球目光。新世代基金會今(21)日在金磚會議前夕，由該基金會董事長陳冲邀請國票金前總經理丁予嘉、中華經濟研究院 WTO及RTA中心 副執行長劉大年、立委李貴敏擔任與談人，以「金磚年會前夕 支付系統的興替」為題，就策略及政策上是否應有除美元結算支付平台(SWIFT )外的另一多邊金融支付系統、如何架構此新創支付平台才能成功、建立二元國際支付系統對國際經貿金融的效應影響等。

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經各與談人的相互激盪，共同認為短期來看，創建多邊支付體系金磚之橋，除金磚國家各有盤算的戰略目的外，無非是去美元化的心理衍化，去美元化目前也僅屬趨勢，仍無法一蹴而成；在技術層面，縱有金磚之橋仍無法與SWIFT相抗衡，跨境支付系統兩極化的形成仍屬漫長。

同時談到台灣目前困境，在於逐漸遭遇邊緣化，本次金磚會議，在BRICS Bridge方面，不論是成是敗，台灣因地緣政治，進一步邊緣化，勢難避免，因此如何突破兩岸緊張關係，以減緩邊緣化也是另一項課題。

最後，行政院前院長、新世代基金會董事長陳冲綜整三點結論



1.當年(1973)SWIFT的成立是希望以中立角色服務金融界，而為了避免武器化，將總部設在歐洲，經多年地緣政治發展，及伊朗、北韓、俄烏戰爭的制裁，SWIFT逐漸被武器化後，讓一些國家開始思考要有其他的備用支付系統，但一時不易有可取代SWIFT的系統，美元地位也不會動搖。

2.地緣政治問題也是地緣經濟問題，就支付系統而言，台灣處境令人擔心。談及經貿合作，台灣目前除了和美國，並沒有其他的關鍵貿易合作，最大問題仍停留在「沒有人願意與我們談事情」，行政單位如持保守的態度會讓台灣失去許多機會。當國際上有新的支付系統形成，未來不論是單元、多元或雙元貨幣體系，台灣不應置身事外，在發展的初期至少參與討論，用最能讓國際接受的方式表達我們的需求或想法，不要只是當follower，否則未來在國際上只有令人擺佈，尤其台灣是以出口為導向的國家，在交易時沒有權利選擇要使用何種支付方式，若一直沒有參與討論，對沒有議價能力的中小企業是一大傷害。

3.金磚國家雖占世界人口四成，但目前在國際金融上影響力仍然薄弱，但SWIFT也已意識到危機，今年三月已表示會採取相關對策。估計此次金磚會議不會有特別的驚喜，但大方向仍在，對於西方國家有警示作用，或許有助世局走向均衡。

