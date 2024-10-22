「區域經濟新商機」論壇暨市調發表會　太思科技等分享實戰經驗

▲左起冠德科技總經理鄭吉君、台灣電子製造設備工業同業公會秘書長王信陽、太思科技董事長何俊炘、外貿協會副秘書長邱揮立、貿聯集團執行長鄧劍華、研華公司海外新興市場行銷總經理楊宏理在論壇上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會每年針對全球最新的發展趨勢及市場動向辦理一系列的海外市場調查並舉辦趨勢論壇，協助業者掌握最新的區域商機及脈動來擬訂未來的拓銷策略，今(22)日以《區域經濟新商機》為主題，針對東協、印度、美墨、拉美市場進行調查，邀請到五位各區域的重量級業界專家來跟大家分享這些區域國家的貿易結構有何轉變、台灣業者如何從中填補新缺口，及爭取這些國家將訂單再外包給鄰近新興市場的商機。

貿協秘書長王熙蒙指出，去年貿協首度提出了全球有四大供應鏈移轉熱區成形，包括:美南墨北、東協、印度和中東歐。今年貿協進一步發現，供應鏈移轉趨勢促使各區域市場獲得新的發展動能，當全球貿易板塊開始移動，各區域將產生新的經濟風貌和貿易新缺口，因此舉辦今日活動。

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台灣以貿易立國，面對急遽升溫的地緣政治風險，更致力於貿易夥伴多元化。今年1至9月台灣對美國出口比重達24.1%，創25年同期新高，展現台灣出口的韌性及靈活性；2024年1至9月台灣對越南出口成長23%、對泰國出口成長18%、對馬來西亞出口成長33%、對印度出口成長28%，對美國出口成長60%、對墨西哥出口成長50%，雙位數的成長顯示台灣符合各貿易夥伴的供應鏈需求，我們更要持續掌握最新的脈動，趁勝追擊。

IMF預測2025年全球經濟成長率3.3%，當中新興亞洲將以5.1%的成長率傲視全球，東協就是新興亞洲的要角。東協自2017至2023年對全球出口成長39%；同期，東協對美國出口成長高達93%。此外，自2021年開始，全球對東協的投資已超越對中國大陸的投資。東協各國紛紛以新的風貌展現強勁的經濟力。

馬來西亞吸引來自美、德、奧地利、台灣等國際半導體大廠爭相進駐；泰國同時具備供應鏈發展條件及貼近汽車產業客戶，吸引各PCB大廠齊赴泰國曼谷周邊設廠；印尼則趁勢扶植電動車產業；越南更鎖定目標2050年將成為晶片強國。位於泰國與越南之間的柬埔寨，綠電豐沛，則可望成為未來台商「越南加一」或「泰國加一」的新選項。

印度去年和今年都是全球經濟成長率最高的國家、預估明年印度仍將以6.5%的成長率領先全球。印度推動「印度製造」、「數位印度」、「新創印度」，乃至「2047願景」，對台灣的電機設備與零組件、機械設備與零組件、塑膠及其製品、醫療器材均展現強勁需求。

美墨在美墨加貿易協定、近岸外包風潮、美中持續對峙的情勢下，已成為全球爭取美國進口來源缺口及投資的一級戰區。2023年美國41%的外人投資集中在製造業，墨西哥近20%的外人投資集中在交通運輸設備製造業。此外，兩國在潔淨科技產業、航空航太產業等都有新的需求。

拉丁美洲天然資源豐饒，發展區域經濟深具優勢，巴西和哥倫比亞除尋求更多元的進口來源，也在大力推動能源及數位轉型。我商在工業4.0、大數據、半導體、智慧製造、電動車零組件等具特殊型、高品質的產品都有市場進入利基。

今天上半場的論壇，貿協邀請太思科技何俊炘董事長、貿聯集團鄧劍華執行長、台灣電子製造設備工業同業公會王信陽秘書長、研華海外新興市場行銷楊宏理總經理、冠德科技集團鄭吉君總經理五位業界專家，將跟大家分享他們在當地最接地氣的實務觀察和最寶貴的實戰經驗。

下半場市調發表會，由各區域研究員將分享第一手的研究成果，想要更詳盡的武功祕笈，今天場外也搭配市調報告叢書販售，提供業界參考。貿協持著「市調先行，拓銷隨後」的精神，明年規劃在美國、東協、印度辦理台灣形象展，也將針對各區域市場特性辦理拓銷團，期待和大家一起「鏈結全球動能，開創區域新商機」。