快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

▲輝達執行長黃仁勳今日飯局後，親送台積電董事長魏哲家 。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。

黃仁勳說，這世界開始電腦革新，電腦革新把很多張力帶到台灣，然後就是電腦展，很多人因為電腦展開始來到台灣，魏哲家這時候打斷笑說，請大家記得，是黃仁勳把大家帶來台灣，黃仁勳則回說，「那才不是真的」。

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黃仁勳說，他是來台灣見魏哲家和台積電，他當時才33歲，當他見張忠謀時，他頭髮還是百分之百黑的，現在已經變成百分之百白的，沒有台積電，就沒有輝達，這是我們兩個公司很長久深厚的友誼。

▲輝達執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家 。（圖／記者高兆麟攝）



黃仁勳也指出，現在我們在一個電腦革命的開始，過去電腦革命非常重要，他讓網路和行動運算產生，但我們要改變軟體能做到的，AI會影響各行各業，整個產業都是AI，我們已經來到電腦運算的全新時代，所以這對台積電和輝達來說，未來10年的合作和友誼非常重要，相比過去30年，雙方合作會變得更刺激，更令人難以想像，。

黃仁勳說，他也恭喜魏哲家和供應鏈夥伴幫助推出Blackwell，那是一個非常複雜的系統，他有60萬的零件，一個機櫃重1.5噸，120000W的功率，這是全世界看到最先進的科技，而現在他正在大量量產中。

黃仁勳說，他要恭喜CC，還有新的CoWoS-L，他是CoWoS-S的進化，他是超級複雜的封裝技術。

▲輝達執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家 。（圖／記者高兆麟攝）

黃仁勳也說，第三就是要一起準備未來，我們有一個令人興奮的AI未來等著，我們正在更新全世界的資料中心，所以會有一個很大的成長機會等著我們，我們正在一起創造新的市場，像是自駕車和機器人，我們接下來幾年來有很多事情要做，我們今天大致就是講這些。

講到這裡，黃仁勳突然說，最重要的，他們討論了午餐，超好吃的，雙方都說很好吃，吃得很讚，魏哲家則透露，黃仁勳喜歡吃芋頭米粉，魏哲家也說，謝謝黃仁勳，這是他的榮耀可以為輝達供應晶片。黃仁勳則稱讚，你永遠都是這麼謙虛，並要大家一起為魏哲家鼓掌，最後他也親自送魏哲家上車離開，展現高度重視台積電。

