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2025年首換股！4檔ETF開獎　00905新增大立光、智邦

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年首次公布4檔ETF換股，除統一台灣高息動能（00939）成分股並未變動外，其餘3檔FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912）與富邦臺灣中小50ETF（00733）進行成分股變動，00905新增大立光、智邦等30檔，預計新成分股下周一（20日）生效。

FT臺灣Smart （00905）規模70.62億元，追蹤「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」

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成分股納入30檔：
東鹼（1708）、和桐（1714）、川湖（2059）、智邦（2345）、致茂（2360）、新巨（2420）、全新（2455）、皇翔（2545）、華固（2548）、晶華（2707）、美食-KY（2723）、凱基金（2883）、中信金（2891）、大立光（3008）、晟銘電（3013）、奇鋐（3017）、零壹（3029）、台灣大（3045）、融程電（3416）、聯鈞（3450）、洋華（3622）、健策（3653）、佳醫（4104）、樺漢（6414）、迅得（6438）、晶碩（6491）、振樺電（8114）、勤誠（8210）、菱光（8249）、欣巴巴（9906）

成分股刪除33檔：
福懋油（1225）、勤美（1532）、宏泰（1612）、潤隆（1808）、新光鋼（2031）、汎德永業（2247）、群光（2385）、志聖（2467）、新興（2605）、全科（3209）、創意（3443）、智易（3596）、TPK-KY（3673）、麗豐-KY（4137）、廣越（4438）、拓凱（4536）、和碩（4938）、長虹（5534）、達麗（6177）、豐藝（6189）、巨路（6192）、台表科（6278）、全國電（6281）、啟碁（6285）、台虹（8039）、長華*（8070）、達方（8163）、志超（8213）、波力-KY（8467）、豐泰（9910）、中保科（9917）、新保（9925）、泰銘（9927）

中信臺灣智慧 50（00912）規模15.29億元，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」

成分股納入3檔：
陽明（2609）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）

成分股刪除3檔：
台化（1326）、中租-KY（5871）、環球晶（6488）

富邦臺灣中小50ETF（00733）規模73.79億元，追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」

成分股納入45檔：
直得（1597）、上銀（2049）、為升（2231）、宇隆（2233）、IKKA-KY（2250）、華通（2313）、廣宇（2328）、海悅（2348）、昆盈（2365）、金像電（2368）、台光電（2383）、億光（2393）、凌陽（2401）、漢唐（2404）、圓剛（2417）、凌群（2453）、盟立（2464）、敦陽科（2480）、亞光（3019）、智原（3035）、華晶科（3059）、景碩（3189）、新日興（3376）、玉晶光（3406）、創意（3443）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、海華（3694）、大銀微系統（4576）、聯德控股-KY（4912）、凌通（4952）、眾達-KY（4977）、訊連（5203）、祥碩（5269）、遠雄（5522）、邁達特（6112）、同欣電（6271）、光聖（6442）、達發（6526）、洋基工程（6691）、AES-KY（6781）、采鈺（6789）、南電（8046）、羅昇（8374）、鈺齊-KY（9802）

成分股刪除45檔：
三芳（1307）、東陽（1319）、耿鼎（1524）、喬福（1540）、中華化（1727）、彰源（2030）、佳大（2033）、海光（2038）、裕隆（2201）、致茂（2360）、映泰（2399）、新巨（2420）、全新（2455）、美隆電（2477）、普安（2495）、中櫃（2613）、慧洋-KY（2637）、晟銘電（3013）、鴻名（3021）、大量（3167）、通嘉（3588）、洋華（3622）、定穎投控（3715）、永新-KY（4557）、鈞興-KY（4571）、材料-KY（4763）、茂林-KY（4935）、達興材料（5234）、乙盛-KY（5243）、jpp-KY（5284）、工信（5521）、居易（6216）、聚鼎（6224）、迅杰（6243）、迅得（6438）、志強-KY（6768）、視陽（6782）、汎銓（6830）、永道-KY（6863）、菱光（8249）、百和興業-KY（8404）、波力-KY（8467）、高力（8996）、慶豐富（9935）、百和（9938）
 

關鍵字： ETF台股換股大立光智邦

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