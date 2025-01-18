緯創尾牙人人有獎「最小獎1萬」！黃仁勳加碼30萬　附簽名紅包袋

▲黃仁勳（中），緯創資通董事長林憲銘（左）。（圖，下同／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

緯創昨（17）日在南港展覽一館舉行尾牙，與輝達尾牙所在的二館隔空相望，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任神秘開場嘉賓，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力。緯創的員工透露，今年尾牙人人有獎，最小獎為1萬元，此外，還有黃仁勳特別獎，是親筆簽名的紅包袋，裡面有3萬元。

緯創員工在Threads發文，今年尾牙獎項破億元，最大獎為68萬元，若未中獎也不用氣餒，未獲獎的人人都有1萬元紅包，「還有輝達黃爸爸的加碼，真的是大場面好精彩」。

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從原PO貼出的照片，其中有一張舞台上寫著「Jenson特別加碼」，他解釋，這是黃仁勳特別加碼，「3萬紅包，上面還有Jenson簽名」。事實上，昨晚黃仁勳現身緯創尾牙擔任開場嘉賓，和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊，並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，抽出10名幸運兒。

貼文一出，網友紛紛羨煞，「看完別人，再看看自己的……根本幼稚園」、「別人的尾牙都跟我的尾牙不一樣」、「我們的...最低獎2000元，然後我抽中2000，算了，也是安慰獎的一種」、「我能進去當搬貨跟掃地倒垃圾的嗎」、「別人的尾牙都特別厲害」、「真的是我們不一樣」。

貼文還釣出員工留言，「我是加班沒去的那千位員工之一，廠區有四位幸運兒也抽到黃爸爸簽名紅包，羨慕啊」。