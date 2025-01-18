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黃仁勳走祕密通道趕場！　緯創、輝達隔一條馬路辦尾牙

黃仁勳走祕密通道趕場輝達和緯創尾牙，和緯創董事長林憲銘（左）合照。

▲黃仁勳走祕密通道趕場輝達和緯創尾牙，和緯創董事長林憲銘（左）合照。

圖文／鏡週刊

代工大廠緯創17日舉辦尾牙，迎來國內最大咖來賓－身價近4兆元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，在同一時間台灣輝達（簡稱輝達）也要辦尾牙，根據本刊掌握，輝達為了讓黃仁勳順利趕場，本週二（1月14日）集結國內外保全大軍沙盤推演，力求自家尾牙能準時上菜。

黃仁勳再次抵台，魅力依舊無法擋，16日晚間前往逢甲夜市，當地人潮盛況空前，現場宛如跨年晚會動彈不得，「17日晚間重頭戲是南港展覽館的2場尾牙，這次Jenson（黃仁勳）派保全提早抵台就為了擬出一套萬無一失的動線，確保輝達尾牙在晚上6點半上菜。」知情人士說。

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今天的南港展覽館非常熱鬧，2館7樓是輝達尾牙，隔著一條經貿二路，1館4樓是緯創尾牙。由於黃仁勳已答應緯創董事長林憲銘先在緯創站台，再參加自家的輝達尾牙，內部對趕場路線已思考多日，「不論走平面斑馬線或捷運地下通道，無法避免粉絲一路追逐，我們會讓Jenson直接坐車上4樓的緯創尾牙現場。」輝達內部人士說。

一名熟稔南港展覽館場地的人士說，這裡有一條神祕通道，平時不對外開放，僅在活動前放行廠商入館裝設舞台和燈光設備，「從一樓的貨車道進入，沿著貨車專用斜坡道通往4樓，這裡剛好在尾牙舞台的正後方，對黃仁勳而言，可以創造神祕感，讓緯創員工感到驚喜。」

【獨家】【緯創尾牙】緯創、輝達隔一條馬路辦尾牙　黃仁勳走祕密通道趕場

▲黃仁勳走祕密通道趕場，和工作人員們合照。

如何回到2館的輝達尾牙？「Jenson搭原車離開，同時南港展覽館2館電梯會在1樓待命，Jenson抵達後由保鏢帶進電梯直接上7樓。」輝達員工說，無法阻擋粉絲的熱情，但希望別重演逢甲夜市進退兩難的場面，盼大家讓輝達的內部活動（尾牙）順利進行。

輝達員工的顧慮其來有自，黃仁勳作夢都沒想過，來到逢甲夜市，短短100公尺的路程，花45分鐘也走不進去。他一度在銀飾專賣店稍作休息，被網友形容：「好像媽祖駐駕。」而本刊直擊，一位中一中學生是幸運兒，放學後抓著微星旗下輝達RTX4070顯示卡，就站在黃仁勳面前，輕鬆搶到簽名。

【獨家】【緯創尾牙】緯創、輝達隔一條馬路辦尾牙　黃仁勳走祕密通道趕場

▲黃仁勳在逢甲夜市為中一中學生簽名。

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關鍵字： 鏡週刊黃仁勳尾牙輝達緯創

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