黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。

▲▼黃仁勳「磚窯古早味」宴請台廠36家CEO，體念記者在外守候辛苦，出來發送香菇流沙包跟蘋果西打 。（圖／記者高兆麟攝）

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黃仁勳說，他們在午餐時討論了一些事情，第一件事情就是，他想要先慶祝新年，還有慶祝新的電腦工業開端，電腦工業已經發展60年了，現在又要重新開始了，加入AI來做為基礎來打造新的電腦產業。

黃仁勳說，第二個他想說的，就是要恭喜他們推出Blackwell，這是一個非常複雜的計畫，這是世界上被發明出來最複雜的電腦，我們有這麼多夥伴在這，一共有45座工廠正在趕工，我們正在加速推出。

黃仁勳說，第三件事情他想說的，就是要準備下一代，要為下一世代工業做準備，他們正在升級傳統資料中心，也正在推廣AI到各方面，包括科學、教育、農業、工業，也在準備新產業，包括機器人、自駕車，他想要謝謝供應鏈，並慶祝、準備下一次的成長。

▲黃仁勳體念記者在外守候辛苦，出來發送香菇流沙包。（圖／記者高兆麟攝）

