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左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

▲▼ 內壢房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲2字頭可入手內壢中古大樓，CP值高。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

內壢位於中壢、桃園中間，屬房價凹陷區。在地房仲表示，2字頭就有機會入手內壢後站中古大樓，前站每坪均價也僅30萬元上下，CP值高。他表示，內壢腹地不大、人口密集，房市表現穩健，未來還有2大利多，值得期待。

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永慶不動產內壢環中加盟店長蔡坤如表示，內壢房市熱區主要位於前站、後站，產品多元，新大樓、中古大樓、公寓、透天都有。他強調：「內壢位於桃園、中壢中間，屬房價凹陷區，CP值高。」

蔡坤如表示，內壢前後站生活機能豐沛，位處中壢工業區，就業人口多，此外還有元智大學、中原大學帶來的強勁租屋需求，「內壢具人口紅利，人口密集且腹地不大，使房市供不應求，房價表現穩健，即使在919央行打炒房之後，價格也沒有明顯的下降趨勢。」

不過，蔡坤如也觀察到，近來一些投資客手上的房子，存在一些議價空間，「建議消費者不妨大膽出價，有機會以漂亮的價格，買到心中理想的房子。」

▲▼ 內壢房市 。（圖／永慶不動產提供）

▲內壢腹地不大，人口密集，房市表現佳。（圖／永慶不動產提供）

蔡坤如介紹，內壢後站有3大國宅，成交單價僅25~30萬元，3房+車位總價僅1200萬元左右。而前站發展較早，以透天產品為主，自用、置產買盤都有，但釋出量不多，以店面效益最佳的中華路來說，地坪近30坪、使用坪近100坪的透店成交總價約4000萬元；而二線店面地坪普遍稍大一些，成交總價約3000萬元。

蔡坤如接著表示，內壢前站新案未來可能見到5字頭價碼，而20年中古大樓每坪均價則約30萬元上下。另外，前站也有一些公寓產品，以3房的物件來說，總價僅600萬元左右，相當好入手。

最後談到未來展望，蔡坤如表示，內壢具鐵路地下化的建設題材，未來將新增公設用地，也可串聯前後站，讓2大商圈互動更密切，對房市來講是一大利多。另外，遠東集團也確定開發「遠東紡織內壢廠預定地」，預計在該地興建醫院、百貨商場，讓內壢的房市條件再升級。

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