不是換新鈔！一早經過銀行「人潮排到馬路上」　內行解答

▲銀行門口擠滿人。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

農曆春節將至，不少人會到銀行換新鈔，中央銀行也宣布，從1月20日起5個營業日開放換新鈔。不過有網友一早經過銀行時，發現外面排滿了人，好奇大家在排什麼？貼文曝光，立刻有網友解答，「批購彩券日，農曆年前還會有一批」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，早上出門經過銀行，明明還沒營業，外面卻排了一堆人，但現在還不到換新鈔的時候，好奇大家都排什麼？

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▲銀行外排滿人。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



貼文曝光，有網友指出，「那是彩券經銷商在排隊買過年要賣的刮刮樂啦」、「批購彩券刮刮樂」、「排刮刮樂的」、「看那場景應該是早上拍的，其實不管哪間銀行，在上班時間前就有一堆人在門口在等了」、「我家這邊今天就一銀和華銀一大早就超多人」。

還有網友透露，「要有牌照還有現金才能排隊批發彩券，批到之後全部賣光能賺五萬，很多有牌的批到了就馬上轉手，二手的能賺2萬」、「批購彩券日，下星期還會有一天批購日，專車是運送到販售的銀行，彩券商要自己到銀行購買」。

▲台灣彩券蛇年「2000萬超級紅包」刮刮樂上市。（圖／台彩提供）



台灣彩券公司今（114）年首波登場的6款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2000萬超級紅包」大獎破紀錄，頭獎2000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元個數再創新高多達1200個；總中獎率100%的年度生肖限定主題刮刮樂「金蛇獎」，頭獎300萬元共有13個，每刮必中、張張都有獎。

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