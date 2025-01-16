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蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光　選這1張穩中獎

▲▼ 。（圖／經「小資yp投資理財筆記」授權引用）

▲刮刮樂攻略。（圖／經「小資yp投資理財筆記」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

玩刮刮樂是許多人過年必做的事情之一，就想趁著春節前後試試手氣，看看自己能否成為抱回大獎的幸運兒。臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日分享「刮刮樂攻略」，可見這19款的中獎率、期望值等，如果想要穩中，就要挑面額500元的「金蛇獎」；倘若想要挑戰最大獎項、最划算的刮刮樂，就選面額2000元的「2000萬超級紅包」。

臉書粉專「小資yp投資理財筆記」日前發文分享「2025刮刮樂購買攻略」，他一共整理了熱賣中的19款，並依照面額來排序。從表格中可見，100元的刮刮樂包含了蛇年行大運、歡樂賓果、聚寶盆，在這3款中，中獎率最高、達50.10%的刮刮樂就是蛇年行大運；至於期望值最低的，則是聚寶盆，每1元的期望值為-0.39元。

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接著看到200元的刮刮樂，包含心想事成、超級幸運星、黃金滿屋、金蛇報喜、百萬響叮噹、年貨大街、祈福開運、猜拳高手、獎金樂翻倍、歡樂鑽滿天，選擇非常多，其中中獎率最高、達50.35%的刮刮樂是金蛇報喜，至於賠率最小的一款，則是祈福開運，每1元的期望值為-0.36元。

300元的刮刮樂有兩種可以挑選，分別是鈔票一把抓、金幣大作戰，若以期望值、中獎率來挑選，「小資yp投資理財筆記」建議可以選擇鈔票一把抓；500元的刮刮樂也有兩張，分別是金蛇獎和財神發紅包，其中，金蛇獎的中獎率為100%，因此買刮刮樂若想要穩中，就要挑這張。

1000元和2000元的刮刮樂都只有一款，1000元的1200萬大吉利中獎率70%、每1元的期望值為-0.26元，「小資yp投資理財筆記」認為這張「期望值媲美2000元」；至於2000元的2000萬超級紅包，中獎率69.33%，每1元的期望值是-0.25元，因此「小資yp投資理財筆記」也評價它是「獎項最大、最划算」的一款。

另根據表格，各面額期望值最高的刮刮樂如下：

100元：歡樂賓果
200元：祈福開運
300元：鈔票一把抓
500元：財神發紅包
1000元：1200萬大吉利
2000元：2000萬超級紅包

本文經「小資yp投資理財筆記」授權引用

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