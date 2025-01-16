10元市值型ETF新兵報到　「006208學弟」農曆年後搶頭香

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2025開年僅短短數個交易日，台灣護國神山台積電股價再創歷史新高，投資人一片讚嘆的同時，也更加相信2025年台股將會延續上漲動能，富邦投信在成功推出市值型「富邦台灣采吉50」（006208後，預計將在過年後搶頭香，推出季配型「富邦台灣旗艦動能50 ETF」（009802，簡稱富邦旗艦50），目標是打造具有動能因子、且發行價僅10元，親民上市。

009802擬任經理人林威宇指出，台灣在全球科技供應鏈的地位無可取代，AI龍頭輝達(NVIDIA)更是傳出可能在台北，設立仿照矽谷總部規格的海外總部，更強化台灣在AI供應鏈的領先優勢。

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展望2025年，在連續兩年大漲之後的台股後市備受投資人關注，儘管AI相關個股在過去兩年已有相當大的漲幅，但從基本面來說，企業獲利也同步翻倍成長的情況下，很難說漲多的股票就是有泡沫，林威宇認為，以2024年作為AI基礎建設的元年，AI仍處於基礎建設的早期階段，相關應用都還沒有面對消費市場推出，長期成長潛力巨大。

隨著相關晶片業者持續推動算力增長，很快會由基礎佈建進入更新換代。而2025年將進入AI應用的階段，在算力佈建達到一定規模後，市場對於接下來的各種AI應用充滿興趣。其中最重要的就是機器人的推出。作為從雲端到實體的連結，機器人將承擔更多AI功能的實現。

009802採取行業動能篩選因子策略，追蹤指數為「台灣旗艦動能50指數」，該指數設計的核心精神，就是讓投資人不要錯過各個重要產業中的大型強勢股；以2024年為例，「台灣旗艦動能50指數」在未持有台積電的情況下，依然創造了29.53%的總報酬，而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅13.22%，差距高達16.31%，也印證動能因子在牛市時選股的重要性。

此外，「台灣旗艦動能50指數」以台灣上市上櫃公司為母體，自市值前200大的股票中，進行流動性、波動度、獲利能力等指標篩選後，再依據動能因子及兼顧產業平衡後，挑選最終的50檔成分股，因此能夠挑選出各個產業中的龍頭強勢股。

