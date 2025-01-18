金色三麥去年營收22億元寫新高　尾牙、春酒訂位旺Q1展望樂觀

▲金色三麥董事長葉冠廷。（圖／金色三麥提供）



記者廖婕妤／台北報導

金色三麥（7757）2024全年合併營收為22億元，年增13.04％，寫下歷史新高，主要受惠下半年多場大型賽事及各項娛樂活動吸引出遊人潮，旗下品牌持續掌握餐飲趨勢，快速回應市場需求，精準佈局的經營策略帶動整體業績節節攀升。展望今年Q1，企業尾牙、春酒等訂位熱絡，對Q1營運樂觀看待。

金色三麥表示，旗下10大品牌各有不同定位及市場區隔，擁有獨立銷售渠道及客群，多元的產品組合分散經營風險，去年拓展金色三麥餐廳「桃園藝文店」、「台中崇德店」、「高雄夢時代店」3間門市，秉持連鎖不複製的創新精神，分別以魔法學院奇幻設計、洲際森林植感體驗、啤酒郵輪度假風，為每個新據點量身打造截然不同的主題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金色三麥指出，去年也開創新品牌，包括斥資百萬打造智慧自助調酒吧「BLAH BLAH Bar」，進駐台北大巨蛋，為愛好運動文化、追求潮流的族群打造全新運動餐廳品牌「SPORTS NATION」，提供身歷其境的全視線觀賽螢幕、數位互動娛樂，以及全球首創「電子自助酒精交易所」，價格隨即時取酒成交量漲跌。

此外，金色三麥也與全家（5903）、華航（2610）等跨界聯名合作，將商品觸及更多潛力消費者，為集團增添新業務機會。展望今年，將穩定發揮企業厚實的餐飲及釀造經驗，關注餐飲市場脈動、經營品牌會員，並開拓新客群，各大企業尾牙、春酒包場活動等大型訂位暢旺，樂觀看待Q1營運。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。