外資：農曆封關期間3大變數　市場觀望氣氛濃厚

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

在晶圓龍頭大廠法說報喜之下，週五台股上漲122.98點，漲幅0.53%，指數收在23148.08點，本週加權指數週線收紅，全週上漲136.22點、0.59%，單週日均量3423.71億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，下週不論國內外皆有重要事件，首先是週一川普將就任美國總統，其對於移民政策、關稅等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用作談判籌碼，再者，下週三台股即將龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇，由於今年春節期間恰逢遇到川普就任、美國財報週、FOMC會議等3大變數，可能使市場較為偏向降低操作部位。

不過，廖炳焜指出，統計近20年春節期間S&P500指數的表現，美股上漲機率達65%，平均漲幅0.45%，有利於台股蛇年開紅盤，且若將時間拉近至近4年，台股休市期間S&P500指數全數上漲，台股也自2021年至2024年順利開紅盤，在AI趨勢方興未艾之下，有助於蛇年紅盤行情。

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廖炳焜分析，今年CES展AI主題貫穿全場，也讓市場看到更多AI的落地運用，輝達執行長黃仁勳親自點名人形機器人、汽車、無人機等三類產品有機成為會率先大幅量產的AI終端應用，並預期汽車產業20年後都將具備自動駕駛功能，創造數兆美元的產值。

廖炳焜認為，雖然蛇年台股受到國內外因素影響，震盪走勢可能加劇，然企業獲利面成長趨勢持續，且科技產業的獲利年增幅持續獲得上修，建議投資人不妨聚焦半導體製造、製程、封裝、耗材及化材、AI相關、光通訊、IC設計等，另外如光電、自動化設備、非必需性消費品、金融、高殖利率股等也可納入。

