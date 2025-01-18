康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

▲康霈昨日舉行上市掛牌後首次尾牙、圖中為公司經營階層。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

尾牙旺季，生技新兵康霈*生技（6919）昨（17）日舉行上市以來首次尾牙，且最大獎項送出2張公司股票，以昨日收盤價639元計算，2名幸運員工各抱回63.9萬元共計逾127萬元的大獎。

除了年年送出股票大獎，康霈*透過激勵股權計畫，讓員工成為公司股東，共享企業成長的成果，執行長凌玉芳透露「其實，我們公司已經誕生了好幾位『低調的億萬富翁』！他們依然全心投入工作，回饋公司。」

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康霈去（2024）年10月2日以承銷價433.80元轉上市掛牌，昨日盤中一度來到684元，創下轉上市以來新高價，終場前見獲利回吐賣壓，以下跌26元或3.91%、639元作收。

康霈*專注醫美與慢性發炎疾病的新藥開發，員工不到50人，但屢屢創下臨床佳績，康霈對待人才的秘密，在尾牙與福利的安排上可見。在昨尾牙上，全體員工上午放假，下午集合包場歡唱，晚上再接著招待排隊名廚料理，壓軸大獎是高層祭出2項共兩張以市值超過127萬元的「公司股票」，瞬間點燃現場熱情，將活動氣氛推向高潮，幸福感爆棚。

作為一家「小而美」的企業，康霈特別重視每一位員工的價值，凌玉芳表示，「送股票當大獎一點都不心疼！因為只要公司持續進步，員工的福利就會越來越好。我們很重視在股東權益和員工福利之間找到平衡，實現真正的雙贏。」

她強調，「在康霈，沒有階級，大家直呼名字，主管不藏私，樂於激發團隊潛能，這是我們保持活力與創新的關鍵」。

康霈好康福利在日常工作制度，不僅彈性上下班、假期優於勞基法，每年再加一天「康霈假」，年資越長假期越多，無上限累積，還有精彩年度員工旅遊，從去年部分補助暢遊日本仙台，今年加碼任選歐洲、日本團，健康產業身心並重，讓人羨慕。