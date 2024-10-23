台美「無人機結盟」　台廠供應鏈一次看

▲賴清德在參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心時表示，無人機兼具國防與經濟重要意義。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國和中國近年來在無人機領域各自出招，美國軍方率先禁用中國大疆無人機，接著又把大疆列入實體清單，最近則是希望立法禁止大疆在美國銷售。但是，美國禁止大疆銷售的法令尚未通過，中國已經搶先一步管制無人機出口，導致無人機出現斷鏈的現象。台灣廠商認為，中美爭霸，對台灣廠商來說一定是利多，因為過去這塊台灣吃不到，未來有美國技術移轉，台灣有機會在無人機市場獲得商機。

美中雙方針對無人機已過招多年，2017年8月，美國軍方就以中國無人機有竊取國家機密的資安問題，宣布停用所有大疆產品；2020年，美國商務部更把大疆列入實體清單，確保大疆無法再從美國拿到無人機零件和技術，隔年還禁止美資購買大疆股票。

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今年6月，美國眾議院進一步通過「國防授權法案」，禁止中國無人機製造商大疆在美國銷售。「沒想到，該法案竟然遭消防隊長協會、執法無人機協會、機載公共安全協會，和其他美國公共安全團體反對，參議院最後被迫刪除禁止大疆無人機的禁令。」科技業者說。

正因美國準備透過「複製者」與「複製者二」大量產製無人機，甚至找上台灣業者合作，中國也非省油的燈，竟提早一步於去年7月宣布管制無人機出口。包括對部分消費性無人機和無人機專用的發動機、無線電通信設備等產品和關鍵零件實施為期2年的出口管制，不允許將任何無人機出口用於軍事目的。

今年7月，中國政府宣布調整無人機的管制，將高精度測量設備增列為管制範圍，取消特定消費級無人機的臨時管制。「中國從去年宣布無人機零件也列入出口管制，除了國防目的之外，連農用、娛樂也受限，台灣同在出口管制之列。先前有業者因違反規定出口到海外，遭官方逮捕，甚至遭判刑。」資深業者透露。

美中雙方在無人機領域角力，中國希望藉由管制無人機出口來「維護國家安全和利益」，美國則希望打造非紅供應鏈，力抗中國的無人機霸業。

「除了美國廠商以外，也有歐洲和日本政府單位及業者來台進行交流與洽商。」一位經濟部產業發展署官員受訪時表示：「各國正尋求民主陣營國家的產業合作解決方案，以逐步取代中國無人機和零組件，這也將是台灣無人機未來發展的利基點。目前無人機產業已經納入五大信賴產業的軍工產業項目，政府在政策上將大力支持，並透過多個面向協助國內無人機產業發展。」

為了統合無人機的商機，經濟部在9月10日宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，由漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，包括長榮航太、雷虎科技、經緯科技以及中強光電等7家業者擔任協同主席。目前，報名參與聯盟的廠商已經有80間以上，目標希望在2028年產值有10倍數的增長，成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。

「在市場面，將藉由國防部及其他公務部門採購需求，協助業者練兵，開發關鍵技術，政府也在嘉義太保、民雄等地打造無人機創新研發、生產製造以及飛測場域三大基地，建構無人機產業發展聚落。」經濟部官員表示，「目前已經盤點國內無人機產業技術缺口，並將透過與國際大廠或研發單位合作，提升國內法人研發能量，及獎勵無人機業者提案申請關鍵技術開發等管道，強化自主技術能力。」

對於天上掉下來的絕佳機會，台灣無人機業者坦言：「地緣政治美中對抗的新冷戰趨勢，絕對回不去了，這對台廠一定是利多，而且是非常難得的機遇，但大家都認為，必須鴨子划水，否則誰出頭，誰就會被殺雞儆猴，因為美中都在出招角力。」

根據市場調查機構估計，明年的全球軍用無人機市場規模約343億美元，約相當於新台幣1兆元，但是，商用無人機市場將達到1,292億美元，約新台幣4兆1千多億元，規模更可觀。台商若能抓住美國打造無人機非紅供應鏈的機會，提升自身技術和製造實力，不但有利可圖，產業版圖也跟著進一步擴大，更能協助印太盟友大量產製無人機，以對抗中國無人機大軍，可謂一舉數得。



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