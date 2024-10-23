星巴克暫停明年財報指引　盤後股價一度摔逾7%

▲星巴克新任執行長Brian Niccol。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國咖啡巨頭星巴克公告第4季初步業績，受到美、中等地單消費疲軟與競爭加劇影響，單季營收年減 3%，至 91 億美元，每股收益下降 24%，至 0.80 美元，同時暫停 2025 財年全年指引，受此消息影響，星巴克股價在盤後交易中迅速下跌7%，至台北時間上午8點左右，跌幅收斂至4.16%。

《Barron's》指出，星巴克取消公告2025財年指引，理由是星巴克新任執行長Brian Niccol已上任，以便有時間重新制定策略。

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星巴克同店銷售額連續第三季下降。本季同店銷售額下降 7%，是該公司自 Covid-19 大流行以來的最大降幅。

該公司將銷售疲軟歸咎於北美需求疲軟。在美國市場同店銷售額下降了 6%。儘管增加了對業務的投資，例如更頻繁地行動應用程式促銷和擴大產品範圍，但流量還是下降了 10%。

至於星巴克第二大市場中國，同店銷售額暴跌 14%。該公司將業績下滑歸因於當地的競爭，並表示競爭正在改變消費者行為並改變公司的市場策略。

Brian Niccol表示，業績已清楚地表明，星巴克需要從根本上改變策略，以便恢復成長，並推出「重返星巴克」計畫，預在定於10 月30 日舉行的公司財報電話會議上分享更多細節。

《CNBC》報導，星巴客將針對複雜的菜單、定價、飲料遞送到消費者手中的程序進行精進。