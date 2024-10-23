ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

IEAT年度重磅　掌握韓國行銷密碼、開創台韓經貿新商機

▲IEAT「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會海報。（圖／IEAT）

▲IEAT「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

近期，韓國以《黑白大廚》再次展現品牌行銷的世界級實力，掀起全球浪潮。全球經濟挑戰不斷，韓國卻憑藉行銷實力逆勢而上，創造一波波熱潮，韓國品牌究竟如何引爆市場、再創銷售高峰？為協助企業掌握韓國行銷秘訣，台北市進出口公會(IEAT)將於11月8日在IEAT一樓演講廳舉辦「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會，並於現場同步辦理韓國特色商品展。

會中邀請KOTRA駐台北韓國貿易館李領基館長，深入剖析全球變局下韓國經貿的發展現況，揭示韓國如何在國際挑戰中突破重圍、穩步成長。以及財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所曾志成所長，探討韓國品牌如何通過跨產業行銷創造價值，建立並擴展全球影響力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，高佳林實業股份有限公司陳銘芳董事長將分享韓國品牌代理經驗，協助業者精準掌握市場動向，精準佈局。

立即報名，搭上這班台韓經貿列車，不要錯過致勝商機，活動時間11月8日(五)下午1時30至4時30分，地點在台北市進出口公會1F演講廳 (台北市松江路350號)，活動現場將同步舉辦韓國特色商品展。

關鍵字： IEAT年度重磅韓國行銷密碼

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

唯一一檔主打「台灣價值」的ETF配息首見縮水！擁有90.85萬股民的月配型ETF、元大台灣價值高息（00940）今（23）日公告配息首度縮水至0.04元，打破前4次每股配0.05元的紀錄，11月7日除息，11月6日為最後買進日，12月2日入帳。

2024-10-23 14:35
光聖飆漲4成被盯上！9月提前開獎每股賺1.05元　年增率169%

光聖飆漲4成被盯上！9月提前開獎每股賺1.05元　年增率169%

光通訊元件廠光聖（6442）股價從10月初370元附近飆漲到今（23）日收盤價522元，漲幅達4成，股價波動度大，主管機關要求該公司公布最近1個月獲利自結數，9月營收為5.62億元，年增率178%，單月稅後淨利7900萬元，每股稅後盈餘1.05元。

2024-10-23 16:08
三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

三商餐飲（7705）預計將於11月下旬掛牌上市，董事長陳翔玢表示，目前旗下共11個品牌、422家店，未來預計每年規劃開出1-2個新品牌，展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里3大品牌為主；另拿坡里炸雞也將於11／1起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象、提升市場辨識度。

2024-10-23 16:46
抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

全家（5903）的「小金雞」、餐飲投資事業全家餐飲（7708）將於11／14掛牌上櫃，本周五（25日）開始競拍，底價為62.07元；並將於11／4至11／6開始公開申購，每股承銷價暫定為72元，以今日興櫃收盤價106.5元計，抽中可賺3.45萬元。

2024-10-23 15:28
外媒傳台積電接到華為訂單　郭智輝：台廠要遵守規範

外媒傳台積電接到華為訂單　郭智輝：台廠要遵守規範

經濟部長郭智輝今（23）日出席台灣電路板產業國際展覽會，會前受訪時談到台積電（2330）疑似接到華為訂單一事，他表示台廠需遵守規範，會和業者充分溝通。

2024-10-23 13:31
央行：支持亞洲資產管理中心　只要不涉台幣匯率商品

央行：支持亞洲資產管理中心　只要不涉台幣匯率商品

政府欲將台灣打造為亞洲資產管理中心，相關業務牽涉央行職掌範圍，中央銀行提出2點說明，未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。其他例如資產管理特區規畫、開放銀行業、證券期貨業及保險業提供更多元化外匯金融商品及服務等，央行持續配合研議。

2024-10-23 16:18
「緯創小金雞」全景軟體上櫃飆漲100%　抽中一張現賺5.95萬元

「緯創小金雞」全景軟體上櫃飆漲100%　抽中一張現賺5.95萬元

「緯創小金雞」全景軟體（8272）23日以每股59元掛牌上櫃，早盤股價以115元、大漲56元開出，盤中最高衝上118.5元，漲幅逾100%。如果日前參與申購並在高點賣出，換算下來一張潛在獲利約5.95萬元。

2024-10-23 10:42
台股ETF新兵報到！00938挾36億銀彈　掛牌首日破發拼翻紅

台股ETF新兵報到！00938挾36億銀彈　掛牌首日破發拼翻紅

季配型台股ETF新兵報到！凱基台灣優選30 ETF（00938）今（23）首日掛牌，開盤價報每股14.95元，跌破15元發行價，早盤呈現小跌格局，成交量1.2萬張。

2024-10-23 10:11
9萬人注意！綜所稅第2批退稅逾16億　10／31入帳

9萬人注意！綜所稅第2批退稅逾16億　10／31入帳

今年5月申報的綜所稅第2批退稅下周四（10月31日）入帳，根據財政資訊中心初步統計，全國符合綜所稅第2批退稅案件共9萬4104件，退稅總金額16億693萬元，換算平均每件退稅1.7萬元。

2024-10-23 10:53
日圓「0.2149」刷3個月最甜　10萬台幣多換3.3萬日圓

日圓「0.2149」刷3個月最甜　10萬台幣多換3.3萬日圓

日圓走貶，台銀今（23）日現鈔匯價上午10點過後掛出「0.2149」、3個月最甜價格，以10萬台幣換匯估算，今天可較9月16日高檔時多換3.3萬日圓，有意趁年底或寒假赴日遊玩的哈日族開始分批進場。

2024-10-23 10:32

讀者迴響

熱門新聞

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

老師「爽領高月退」過退休生活？　他打臉：只有38K

日圓「0.2149」刷3個月最甜　10萬台幣多換3.3萬日圓

台美「無人機結盟」　台廠供應鏈一次看

單身住家裡「月領4萬股息」想辭職！過來人曝1隱憂

黃仁勳進富比士前十大富豪！2年身家漲6倍

ASML預測2026年強勢成長　美中對抗將持續成最大挑戰

美債送分題白忙一場！ETF全面走疲　華爾街大佬：殖利率挑戰5%

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366