IEAT年度重磅　掌握韓國行銷密碼、開創台韓經貿新商機

▲IEAT「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

近期，韓國以《黑白大廚》再次展現品牌行銷的世界級實力，掀起全球浪潮。全球經濟挑戰不斷，韓國卻憑藉行銷實力逆勢而上，創造一波波熱潮，韓國品牌究竟如何引爆市場、再創銷售高峰？為協助企業掌握韓國行銷秘訣，台北市進出口公會(IEAT)將於11月8日在IEAT一樓演講廳舉辦「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題演講會，並於現場同步辦理韓國特色商品展。

會中邀請KOTRA駐台北韓國貿易館李領基館長，深入剖析全球變局下韓國經貿的發展現況，揭示韓國如何在國際挑戰中突破重圍、穩步成長。以及財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所曾志成所長，探討韓國品牌如何通過跨產業行銷創造價值，建立並擴展全球影響力。

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最後，高佳林實業股份有限公司陳銘芳董事長將分享韓國品牌代理經驗，協助業者精準掌握市場動向，精準佈局。

立即報名，搭上這班台韓經貿列車，不要錯過致勝商機，活動時間11月8日(五)下午1時30至4時30分，地點在台北市進出口公會1F演講廳 (台北市松江路350號)，活動現場將同步舉辦韓國特色商品展。