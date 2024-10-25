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GB200將量產　法人稱：台股年底行情仍可期

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達將量產GB200。(圖／資料室)

記者巫彩蓮／台北報導

近日半導體代工大廠第3季財報及第4季展望皆優於預期，帶動台股大盤達到短期波段高點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台美進入財報公布季，加上美國總統大選日逐步接近，台股短線預計為區間震盪，並可能出現較大波動，但台灣多家重量級企業的營運展望偏向樂觀，台股基本面穩健。美國大選的政治不確定性因素消除後，台股在AI發展帶動下，年底行情仍可期。看好AI供應鏈、彩色電子書、顯卡、光纖及網通交換器族群，後市較具表現機會。

陳釧瑤表示，根據近期台股企業財報，AI發展仍在初期階段，使AI晶片訂單保持熱絡，雖然COWOS產能持續擴張，但目前需求仍遠超過供給，有利相關類股營收成長。新款AI伺服器GB200，預計在今年第4季開始量產，並在明年3、4月開始放量，有望帶動供應鏈營運動能，下游組裝廠包括散熱等零組件族群，明年第1季營運也可望淡季不淡。

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另外，全球雲端服務巨頭大舉投資AI領域，也為相關供應鏈帶來商機。陳釧瑤表示，AI大型資料中心高速擴張，在高速傳輸所需的交換器從400G提升至800G的背景下，光纖及網通交換器類股明年營收可望持續成長。而顯卡族群的股價已打底一段時間，具備基期較低的優勢，加上輝達跟超微半導體預計在明年第1季發表新顯卡，相關類股後市股價有輪漲機會。亞馬遜的彩色電子書產品提前推出，預計近期開始出貨，新產品拉貨動能也使相關供應鏈有望受惠。

關鍵字： AI顯卡光纖亞馬遜輝達

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