富爸爸賣房給兒子　被課逾56萬贈與稅

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

想要培養「少年房神」的富爸爸注意！財政部高雄國稅局指出，有民眾想透過房地產交易的方式完成資產移轉，不過遭查出兒子的年齡與資歷明顯不符合購屋條件，遭課56.6萬元贈與稅。

高雄國稅局指出，二親等以內親屬係屬至親，常存在贈與爭議，為避免納稅義務人利用「買賣」形式規避贈與稅，國稅局對於這類案件的購屋能力及資金來源都會加以審酌。

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財政部高雄國稅局舉例，有一名富爸爸移轉A地給小孩，主張為買賣，買賣價金1000萬元，小孩先支付頭期款200萬元，尾款800萬元須待向銀行貸款過戶後再支付給富爸爸。

不過國稅局調查發現，小孩沒有所得、也沒有其他財產，頭期款200萬元來源為富爸爸歷年贈與，而向銀行申請貸款800萬元還以富爸爸為擔保人，依小孩的資力及所得情況應無還款能力，不符遺產及贈與稅法第5條第6款但書規定，應視為贈與課徵贈與稅。

稅務人員指出，「200萬元因為已做分年贈與了，所以沒有爭議，但後面800萬元不能算買賣，要算贈與。」

另外，雖然父母每年可各自動用244萬贈與免稅額給小孩一次，合計免稅額為488萬元，但這筆土地交易只能從單一賣方認定免稅額，所以在贈與淨額計算上，國稅局只會允許800萬扣除244萬免稅額，也就是556萬元須課贈與稅，由於適用稅率為10%，此案推估應納贈與稅應該是56.6萬元。

「父母幫小孩借錢，也算贈與！」稅務人員表示，目前選案機制有做這類設計，民眾不要心存僥倖。

高雄國稅局特別提醒，民眾辦理二親等以內親屬間財產買賣時，務必保留相關資金證明，如經查獲有虛偽安排，非屬買賣交易行為，仍將以贈與論，課徵贈與稅。