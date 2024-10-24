高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　跨國企業打造饕餮盛宴

▲2024年高雄國際食品展暨高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展展開，高雄市長陳其邁（中）、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉（左4）、貿協秘書長王熙蒙（右4）與貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」以及外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，24日於高雄展覽館盛大開幕，為期4天展期，吸引超過320家國內外業者參與展出，規模較去年增長14%。

這次展出不僅展示來自台灣的優質農、漁、畜牧產品及多元加工食品，更匯聚12國的國際企業，豐富多元的國內外美味食品，完整呈現食品產業供應鏈。

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經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、高雄市長陳其邁、外貿協會秘書長王熙蒙及展昭國際企業總經理林茂廷共同為展覽揭開序幕。戴婉蓉致詞時強調食品產業外銷的重要性，並指出高雄國際食品展致力推廣南台灣特色食品，透過這個展覽平台，將優質台灣食品推展到世界各國。陳其邁表示，透過水果等農漁產品來行銷高雄在地特色產品，並鼓勵民眾透過購買實際行動來支持這些農漁產品。

王熙蒙於致詞時提到，高雄擁有豐富的物產資源，在這裡舉辦展覽就像在漁港舉辦一場盛大的海鮮饗宴，展示出高雄豐富的資源和無限潛力，也吸引了國內外企業共同參與，展現高雄國際食品展的永續發展前景。

這次展覽並以「農漁好集食」及「美味供應鏈」為主軸，吸引包括經典沙茶醬品牌好帝一(牛頭牌)、外銷34國的冷凍食品製造商蘭揚食品、即食珍珠粉圓專家卜立、百年老字號的丸莊醬油、自動包餡機大廠百城機械、專業烘焙設備製造商三麥及真空包裝機械製造領導品牌的兆酆機械等知名業者參展。

更有來自日本、韓國、越南、印尼、馬來西亞等12國的企業展出各國特色美食，有精緻海鮮產品、優質堅果、養生茶品與頂級燕窩等，呈現多元飲食文化與特色，展現本展在食品產業的代表性。

為響應全球減碳與永續發展的趨勢，展覽首次設立「低碳排飲食專區」，展示低碳食材、有機食品、替代性蛋白、友善包材及創新保鮮技術，幫助企業探索符合永續發展目標(SDGs)的新商機，並共同推動食品產業綠色供應鏈轉型。

展覽期間舉辦多場精彩的周邊活動，包括「國際食品通路商採購大會」，為參展企業和海外買主提供絕佳的洽商平台，促進南台灣食品、餐飲及飯店市場的成長。現場舞台活動則邀請台灣最年輕的國宴主廚-阿慶師、型男主廚吳秉承及本土劇明星江宏恩，進行名人料理秀，示範精彩料理手法及食材應用。

此外，產品推廣會、聯合試吃會、限時拍賣會、每日抽獎等活動，讓參觀者深度體驗美食與餐飲市場的最新趨勢。

「高雄國際食品展」及「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」是一場匯聚美食、創新和永續的盛宴。國內業者可於線上預先登記取得QRCODE可快速入場，展覽第一天下午1點起開放一般民眾購票參觀，一票通行兩展。展期間提供往返展館及捷運三多商圈站的免費接駁車。更多詳情請至官網www.foodkh.com.tw、www.kaohsiunghoreca.com.tw 查詢。