台積電美國廠傳出好消息！　晶片初期良率「超越台灣同級廠」

▲台積電位於美國亞利桑那州的第一座晶圓廠，「初期良率」超越了台灣在地製程的晶圓廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第一座晶圓廠，傳出該廠「初期良率」超越了台灣在地製程的晶圓廠，是台積電於美國擴廠計畫後的最新進展，尤其當初台積電在美國設廠時還深受進度延誤及勞資糾紛，如今有了重大突破。

根據彭博報導，一名參與活動的人士指出，台積電美國分公司總裁凱西迪（Rick Cassidy）在周三的網絡研討會上告訴聽眾，台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶片廠，晶片良率比台灣同類型的工廠高出4個百分點，由於良率是半導體產業的關鍵指標，與晶片廠的經濟效益有關。

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也就是說，這項台積電的進展訊號，可視為美國政府重振本土半導體製造的新成就。台積電是輝達（NVIDIA）及蘋果（Apple）晶片製造合作夥伴，亞利桑那州廠的建設預計獲得66億美元的政府補助及50億美元的貸款，外加25%稅收抵免，據台積電計畫，預計將在亞利桑那州建造3座晶圓廠，但目前資金補貼尚未到位，仍須經過美國政府審查決定。

對此，台積電發言人拒絕評論凱西迪的言論，卻進一步引述台積電董事長魏哲家上周在投資電話會議上的說法。魏哲家說，美國第一座晶圓廠於4月開始採用4奈米製程進行工程晶圓生產，結果非常滿意，良率很高，這對於台積電及客戶來說是個重要的營運里程碑，展示出台積電強大的製造能力和執行力。

比起英特爾（Intel）受惠於美國《晶片法》仍面臨嚴重財務壓力，台積電的最新良率進展受到各界矚目，雖然起初建廠時困難重重，找不到熟練的員工安裝先進設備，也在管理上出現問題，導致整體擴廠進度拖延，如今陸續開始有好消息出來。

魏哲家也表達對美國廠的樂觀態度，「我們預期台積電在美第一座晶圓廠將於2025年初開始量產，並且有信心從亞利桑那州晶圓廠提供出與台灣晶圓廠相同水準的製造品質及可靠性。」