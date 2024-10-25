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財報季迎來好兆頭　凱基投顧預期多頭延續到明年上半年

▲▼ 凱基投顧。（圖／業者提供）

▲凱基投顧預期多頭延續到明年上半年。（凱基投顧提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股7月歷經股災，8月築出底部，9月迎來反彈，10月延續漲勢，主要反映美國經濟逐漸化解衰退陰霾以及中國祭出規模空前的經濟刺激政策，凱基投顧表示，今年6月即提出「下半年先蹲後跳、第四季向上反彈」，提前預告第三季修正風險及年底的投資機會，檢視迄今市場變化都相當精準，而現階段多項正面訊息支撐之下，展望到年底期間只剩需要留意美國總統大選結果對股市造成的不確定性，預期台股本波多頭行情將至少可延續至明年初。

凱基投顧指出，台股本波行情可持續觀察三大正面指標，首先是台積電已為本次財報季捎來好兆頭，因10月 17日法說正式調高今年度營收財測，且由原預估之年增25%上修至年增30%，反映AI需求火爆及蘋果iPhone16放量。其次，預期台積電以外的多數科技股，亦容易於本次企業財報發布時釋出正面訊息，因為以凱基投顧所追蹤的30個主要科技次族群第三季營收達成率來看，大約94%家數符合預期或超越預期，這反映原先被寄與厚望的AI伺服器需求持續強勁、原先疲弱的智慧型手機需求有回溫跡象；非科技族群第三季營收達成率雖僅55%符合預期或超越預期，惟中國戮力救市並有望讓經濟逐漸脫離谷底下，與中國經濟連動的塑化、鋼鐵、橡膠、汽車零組件、自行車等族群雖尚難重回往年榮景，但應有望迎來產業觸底回溫的正面訊息。

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最後要注意中國祭出經濟刺激政策，若能逐漸提升民眾的消費意願與能力，這對全球經濟將是正面的，中國目前是全球第二大經濟體且占據原物料、智慧型手機、PC約52%、25%與16%的全球需求份額，中國需求好轉或不再惡化，對全球經濟的影響將舉足輕重，而10月底前中國即將舉行人大常委會議，這次會議是否宣布增量財政政策，將是市場觀察是否積極救市的下個觀察重點。

此外，美國總統大選將於11月5日舉行，過往選前投資人觀望心態相對濃厚，而本次又因川普與賀錦麗兩者選情緊繃，更容易導致多頭行情陷入膠著，惟凱基投顧預期不論最終誰勝選，股市都將回歸強韌經濟基本面而延續多頭漲勢，僅有川普敗選但不認輸並引發美國政治動盪對股市才是利空。雖然因目前美股位置處相對高位，市場擔憂川普勝選後，將因全面對外實施高額關稅而引發通膨

川普的高關稅政策應是貿易談判的一種手段，全面落實或實際落實的機率不高，因此預期川普勝選縱使導致股市一時的波動，但並不致於引發市場恐慌性賣壓，且短暫波動過後仍將重回股市偏正面走勢。

投資策略方面，廣受好評的「凱基股股漲」節目建議投資人，優先關注財報亮麗及第四季營收成長類股，或是具利多題材且技術面表態突破壓力與回測均線支撐轉強相關個股，例如今年以來在市場中表現出色的AI相關概念股，目前往後看仍顯優異，如果投資人對個股不熟悉，也可以留意國內第1檔專以「AI」為投資主題的產業型ETF凱基台灣AI50（00952），這檔ETF成分股一年換股兩次，能夠搭配市場節奏切換攻守位置，實現股價成長與股息兼顧，是投資人現階段的優選投資標的。
 

關鍵字： 台股多頭行情投資機會凱基投顧2020

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