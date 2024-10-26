準備退休金　台股多頭總司令：準備越早越好、用時間創造複利效果

▲國泰投信董事長張錫。（圖／國泰投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

「退休」是每個人必須面對的課題，正式卸下工作崗位之前必須要有適當的理財規劃，然而並非所有人都知道該如何配置？有台股多頭總司令稱號、國泰投信董事長張錫認為，年輕族群要盡早長期投資，運用時間創造複利打造槓桿效果，投資賺的是耐心財、紀律財，克服人性才有機會放大資產。

民眾期望的退休年齡不斷延後，根據勞動部數據顯示，國民預估退休年齡拉高到61.3歲，平均需準備約1,432萬元的退休金才能安心退休，大部分的民眾仰賴勞保和勞退，張錫指出，國內勞退基金規模大，約有3.6兆元，但現金比例接近15%，相較於美國的3%多出許多，在目前現金收益率偏低的環境之下，會影響投資收益率，對年輕人積極性投資相較不利，張錫呼籲，提出勞退自選能早日開放。

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只是光靠勞退勞保，恐怕很難過上隨心所欲的退休生活，張錫建議，投資人可以建立第三道的退休保護傘，完善整體退休準備規劃，現在ETF已是退休理財工具的大黑馬，跟三年前的退休調查相比，選擇ETF的人次從8.8%提升到32.1%，成長4倍，從人力銀行的調查也能發現，有投資理財的年輕世代占比達62%，其中投資ETF的比重高達65.3%。

不僅是股票型ETF受歡迎，債券型ETF受益人增幅也很可觀，張錫分析，ETF之所以會這麼受歡迎，是因為投資簡單、成分股透明，加上近期台股向上走勢明確，也讓部分資金轉向投入ETF，除了資本利得，還有機會領到配息，建議投資人可考慮國泰永續高股息（00878），基金在金融、半導體、電腦及周邊設備都有佈局，台股已進入第四季旺季，這波產業輪動表現可期。