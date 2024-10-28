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張忠謀拋「最嚴峻挑戰」　學者：台積電的煩惱和別人不一樣

▲台積電創辦人張忠謀出席運動會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台積電創辦人張忠謀出席運動會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電創辦人張忠謀在公司運動會上說「最嚴峻挑戰就在眼前」，引發半導體界熱議，觀察半導體生態超過20年的台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真向《ETtoday新聞雲》表示，今年下半年開始就可以看到半導體業者表現兩極化，台積電與競爭對手三星、英特爾（Intel）面臨不同的挑戰，她說：「台積電的煩惱是別人沒有的，它已經大到一個程度，要擔心的事不一樣。」

劉佩真指出，台積電目前遭遇3大挑戰，第1、反壟斷；第2、美中貿易戰持續升溫，拉高晶片銷售挑戰；第3、美國總統大選的不確定性提高經營挑戰。

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劉佩真觀察，今年下半年半導體廠財報、產品出貨量與良率、市值表現兩極，她說：「台積電煩惱是別人沒有的，大到一個程度，要擔心的事不一樣，台積電晶圓運算滲透率提高，明年雖因基期高趨緩，國內產值16.5%，比今年22%低，但明年全球半導體產值年增率約12%，台灣還是會高於全球。」她認為，三星、Intel現在煩惱的是製程如何追趕台積電、良率該如何提升，以及如何恢復市場信心，與台積電要煩惱的事情相當不同。

「反壟斷政策的形成，主要是來自於台積電產品優異、客戶搶訂所致。」劉佩真表示，台積電在7月的法說會中就有釋出「晶圓製造2.0」的定義，顯示當時就意識到各國政府在高市佔率之下會有動作，提前打預防針因應。她以台積電客戶輝達（NVIDIA）市佔率高遭遇反壟斷政策壓制為例，台積電晶圓代工不管在10奈米、7奈米、3奈米60%至100%市佔率，席捲各段製程，但在釋出晶圓製造2.0的定義後，可望稀釋市佔率過度的狀況，將市佔率降至30%。

另外，劉佩真認為，台積電和美國大廠艾克爾（Amkor）先進封裝合作，也是向美方釋出誠意，恰好日月光沒有去美國，亞歷桑納州1廠的良率優於台灣同級廠，可以預防美國採取反壟斷調查。

「華為事件中，台積電沒有違法的問題，但業界也在觀望是否會成為國際政治角力的籍口。」劉佩真表示，雖然台積電產製、供貨嚴謹，且對美方政策配合度很高，但國際間貿易戰的「夾縫」下如何拿捏，這是一大挑戰。

另外，在美國總統大選不確定性上，劉佩真表示，若民主黨總統候選人賀錦麗當選，可以維持盟友抗中、艾克爾廠房合作步調；但若是川普當選台積電不確定性在於關稅和先前談定補助會有變數，加上近3個月來川普不斷拋出「保護費」的說法，可能會是未來比較大的挑戰。

不過面對三星、英特爾合作，劉佩真說：「這個對台積電不會是威脅」，她表示，三星背後是韓國，而Intel背後則是美國，兩個國家具代表性的半導體領導廠，文化落差大，加上三星在美投資遞延，兩家公司政治上、文化上都有落差，較難成為台積電的挑戰。

反觀Intel和三星產能表現，劉佩真認為，英特爾縮減未來1、2年資本支出，20A取消，要直接跳18A，採取跳躍式製程成功機率不大，未來A16、A14大概都是台積電的天下；三星記憶體和晶圓代工雙重打擊，處於疲於應付的狀態，追趕台積電也都會更加辛苦。

合庫投信投資長陳信嘉分析，台積電在1994年9月上市，花了近20年的時間，一直到2013年1月2日才衝破100元大關；直到今年7月4日，台積電首度破千，隨後雖然回檔，但10月18日盤中衝1100元天價，當天收盤價1085元也是最高收盤價。

陳信嘉說：「台積電股價破百時，它的對手英特爾、三星互有勝負，隨著大盤看漲破百。但是這幾年台積電完全滿足先進製程，別人都做不到，大廠想戒斷都很難，這波破千反而是拉著大盤領漲，變化很大。」

關鍵字： 台積電半導體挑戰煩惱劉佩真

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