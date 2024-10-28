債券ETF規模逾2.9兆　專家：美選前股市震躲債避險

▲美國大選倒數計時，選情膠著。（圖／記者吳美依）

記者巫彩蓮／台北報導

投資市場提早反應聯準會降息，當美國聯準會正式宣布調降利率後，殖利率反而上升，已達4.24%，台灣債市ETF價格一片倒，不少投資人哀號「已經在公園打地鋪了」，不過也有人抓緊甜甜價時機，加碼補倉，債券ETF最新規模突破2.9兆元，所有ETF月增規模前十名中，債券型ETF就佔了四名。

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觀察市面上所有ETF，近一個月(09/25~10/28)的月增規模，攻上前十名的債券型ETF有國泰20年美債(00687B)、中信優息投資級債(00948B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)，其中國泰00687B月增規模達139.9億，奪下債券型ETF第一名，基金總規模超過2,561億，接下來依序是中信(00948B)、元大(00679B)、群益(00937B)，近一個月規模分別成長93.2億、91.2億，以及77.9億。

市場專家點出，美國聯準會今年預計還會再降兩碼，明後年也都還會降息，未來長、短天期債券殖利率會同步下行，而債券價格跟殖利率是反向關係，等於說長線來看，債券ETF價格仍有上漲空間，建議投資人一定要有耐心、繼續抱著。

再加上美選不定性因素蠢蠢欲動，根據美國CNN電視台日前公布的民調顯示，川普及賀錦麗的支持度平分秋色，雙方以47%支持率戰成平手，紐約時報的封關民調也可看出，兩邊陣營戰況膠著，支持率都是48%，專家分析，在美選結果明朗前，股市會比較震盪，不妨趁現在將資金分批轉移到債市避險。