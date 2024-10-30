「Google大腦之父」吳恩達領軍！AI Fund在台灣成立亞洲營運中心

▲AI Fund正式進軍台灣設立亞洲營運中心，AI Fund管理合夥人吳恩達（右）與AI Fund台灣總經理施子薇合影。（圖／AI Fund提供）

記者楊絡懸／台北報導

「Google大腦之父」吳恩達（Andrew Ng）與企業家共同打造的新創工作室AI Fund，30日宣布將在台灣設立全新營運據點，作為AI Fund及數家投資組合公司拓展亞洲業務的基地；同時延攬施子薇（Jill Shih）擔任台灣總經理，負責領導AI Fund在亞洲的發展。

吳恩達曾領導史丹佛人工智慧機器人專案（Stanford Artificial Intelligence Robot），2011年展開Google大腦（Google Brain）深度學習研究來推動AI系統革新，如今也自行創業打造「AI生態系」，包括替企業導入AI的Landing AI、以及專注找到可投資AI新創企業的AI Fund。

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AI Fund管理合夥人吳恩達指出，AI Fund正式進軍台灣設立亞洲營運中心，之所以選擇投資台灣，是因為台灣有充滿活力的科技生態系統和優秀的人才，希望透過共同打造全新AI新創公司，來支持台灣的企業、科技社群及新創生態圈。

施子薇也將成為AI Fund台灣總經理，負責領導AI Fund在亞洲建立AI新創。她擁有軟體工程、產品管理和用戶體驗設計等專業背景，曾在美好金融、香港綜合金融品牌ZA及獵豹移動擔任高階管理職位，橫跨美國及亞洲重要企業的經驗，將與企業合作夥伴和創辦人密切合作，共同打造成功的新創公司。

AI Fund成立於2018年，是一家成立於美國的新創工作室，與創業者及大型企業合作，共同發掘眾多想法、挑選最有潛力的題目來建立AI新創，平均每個月推出一家新公司。

此外，AI Fund擁有全球具領導地位的創投公司和投資者提供1.76億美元的資金支持，目前投資合作夥伴包含行政院國家發展基金、日本經濟新聞社及Authentic Heart等。