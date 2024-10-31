就是愛領息！10檔債券ETF持債票息近6%起跳　 00953B居冠

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

國人就愛投資配息商品，搶降息投資契機，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據CMONEY統計資料顯示，近期上市櫃成交量前10名中，債券ETF就占了一半。

進一步觀察，投信發行的95檔債券ETF持債票息平均有4.61%，再以單檔排行來看，有27檔持債票息在5%以上，其中群益優選非投等債ETF（00953B）8.24%最佳，也是唯一一檔持債票息8%以上的債券ETF，表現出色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，00953B是台灣首檔票面利率鎖定6%以上的債券ETF新兵，00953B將在11月7日進行首次配息，預計每股配發0.07元，若以30日收盤價來看，預估年化配息率有8.28%，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為11月6日。

市場法人表示，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選，有平準金機制，也是首檔債券ETF採用「信用因子加權」，票面利率在6%以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品。

李忠泰指出，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。