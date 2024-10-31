強颱康芮登陸！　全台逾27萬戶停電搶修中

▲台電人員進行高壓線斷線搶修作業。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

強颱康芮今（31）日下午登陸台灣，幾乎全台出現明顯風雨，截至今日下午3時，全國曾停電戶數逾46萬戶，其中逾18萬戶已修復，剩下還有逾27萬戶尚未復電。台電指出，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

根據台電資料，截至今日下午3時，尚有27萬5,803戶尚未復電，包括花蓮縣15萬2,296戶、台東縣3萬330戶、桃園市2萬1,470戶、新北市1萬5,890戶、雲林縣9,919戶、嘉義縣9,608戶、台中市6,162戶、屏東縣5,627戶、南投縣4,705戶、台南市4,164戶、彰化縣3,913戶、新竹縣3,735戶、台北市3,242戶、高雄市1,805戶、苗栗縣1,373戶、新竹市978戶、基隆市447戶、宜蘭縣139戶。

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台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大、且為57年來首次在近11月登陸台灣的秋颱。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。