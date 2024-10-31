統一超前3季獲利年增逾1成　每股賺8.93元寫同期新高

就是愛領息！10檔債券ETF持債票息近6%起跳 00953B居冠

國人就愛投資配息商品，搶降息投資契機，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據CMONEY統計資料顯示，近期上市櫃成交量前10名中，債券ETF就占了一半。

友達Q3每股損失0.12元 預期明年供需更趨健康

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第三季合併財報，總計2024年第三季合併營業額為777.5億元，較2024年第二季增加4.6%，與2023年第三季相比增加10.9%，毛利率則為10.9%，營業淨損率為0.4%，2024年第三季歸屬母公司業主之淨損為9.3億元，基本每股損失則為0.12元。

三星Q3半導體營利率慘輸同業 陸行之：不要惹到台積電

三星（Samsung）今日發布Q3財報，半導體事業部的營業利潤率低於預期，更遭同業SK海力士、美光超車，對此知名半導體分析師陸行之指出，原因就是台積電（2330）大力支持美光及SK海力士進入NVIDIA、超微（AMD）的HBM產業鏈，「結論就是不要惹到台積電，否則死的很難看。」

川普若完全執政 花旗：應逢高賣出美股

美國總統大選進入倒數衝刺階段，共和黨候選人川普喊出一系列刺激經濟的政策，激勵美股上漲，不過，花旗銀行分析師團隊指出，若是共和黨在選舉中大獲全勝，投資人應逢高退場拋售。

3銀行台幣優存拼場 不到300萬放台新銀平均月領逾4682元

年底3大銀行祭出台幣優利定存，台新門檻10萬元，以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，平均每月可領取4,684，LINE Bank最新推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下一百萬，利息可領約20722元，王道銀推出9個月新台幣定存年利率1.99%，每筆2萬元~300萬元。

9萬人注意！康芮強颱來襲 綜所稅第2批退稅10／31照常入帳

今年5月申報的綜所稅第2批退稅預定在10月31日入帳，估計9萬人睡飽可以領錢，財政部估計這波退稅總金額達16億元，入帳時程不變，不受康芮強颱停班影響。

日央維持利率不動！不排除升息可能 日圓反彈見152字頭

日本央行今（31）日公布利率會議結果，一致投票通過將政策利率維持在0.25%不變，符合市場預期，不過日本央行表示，實際利率處於低檔，不排除仍有升息可能， 受此激勵，日圓兌美元一度升破153關卡，觸及152.88價位。

一路狂飆！金價續刷歷史新高 逼近2800美元

在全球政治不確定性因素提振避險需求，國際金價續創歷史新高，紐約盤周三一度漲破2790美元，最高報每盎司2790.01美元，續刷歷史新高，

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長 看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

記憶體大廠慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 公布2024年第三季財報，營收2億1241萬美元，與前一季相比成長1%，與去年同期相比成長23%。第三季毛利率46.8%，稅後淨利3102萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.92美元(約新台幣30元)。

康芮颱風來襲 全台逾1.8萬戶停電待搶修

康芮颱風來襲，根據台電統計，截至今（31）日上午9時，全國累計曾停電戶數近5.5萬戶，其中以台東縣受影響戶數最多，目前仍停電用戶數約1.8萬戶，正持續搶修當中。