統一超前3季獲利年增逾1成　每股賺8.93元寫同期新高

▲統一第二間新時代複合商場「ZEELAND-MARK」。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
統一超（2912）今（31）日公布Q3財報，今年前3季合併營收為2517.93億元，年增6.88％，合併本期淨利為108.83億元，年增10.47％，歸屬於母公司稅後淨利為92.86億元，年增10.4％，EPS為8.93元，與轉投資事業攜手相伴努力之下，以上營運指標皆寫同期新高。
統一超Q3單季合併營收為878.81億元，年增6.48％，合併本期淨利為34.95億元，年增0.05％，歸屬母公司稅後淨利為29.85億元，年減1.7％，EPS為2.87元。
統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店，Q3已達成第7,000店里程碑，截至今年9月底全台共7,052家，年增3.6％，持續創新線上線下消費體驗，轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、康是美、黑貓宅急便、上海7-ELEVEN、台灣星巴克等均表現亮眼，有效挹注前3季營收。
統一超指出，台灣7-ELEVEN超前布署，Q4並滿足社會需求，與集團品牌聯合展店嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場、一年一度的愛‧Sharing活動浪漫展開，全台超過7,000家門市持續開發話題新品與創新服務，串聯OPENPOINT生態圈提供豐富銷售渠道，持續朝健康成長體質發展。
統一超提到，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，秉持「全鄉全店、全天服務」經營理念，藉由創新、精業、整合3策略，積極透過門店質量並進、差異結構優化、數位平台整合、線上商機佈局等4大具體作法滿足社會需求，咖啡事業體、冰品、國際精品專櫃等相關類別業績穩健成長。
統一超表示，台灣7-ELEVEN深耕數位平台與線上商機，數位平台以OPENPOINT生態圈為軸心整合佈建，創新數位服務持續推陳出新，服務會員數達1,800萬名，會員貢獻持續創新高、年增逾1成，領先同業推出的會員點數折抵代收服務擴大海內外逾6萬家網購平台；攜手foodomo、台灣星巴克推動2大創新商業模式，打造更智能、便捷的生活消費體驗。
進入Q4，統一超指出，台灣7-ELEVEN以持續創新商品、精進服務、整合資源3大面向，透過全台門市串聯OPENPOINT生態系智能科技提供快速、便利、多元的OMO消費體驗，與集團品牌攜手相伴推出話題活動、創新店型，穩健營運體質、發揮整合綜效，持續打造超越消費者期待的生活服務平台。
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