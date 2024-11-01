ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美超微兩天暴跌4成！「AI台廠」麗臺亮跌停　技嘉則上漲逾6%

▲美股牽動台股，走勢也連帶影響。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因安永聯合會計師事務所辭去審計職務，股價繼崩跌逾32%後，10月31日收盤再重挫近12%，連帶影響台灣AI概念股走勢，包括廣達（2382）、華泰（2329）、麗臺（2465）11月1日開低，不過技嘉（2376）則逆勢上漲逾6%。

觀察台股走勢，老牌封測廠華泰1日早盤以37.15元開出，一度下探到36.2元，隨後收斂跌幅，最高價來到38.95元；與美超微關係更密切的顯示卡廠麗臺，則受挫嚴重，早盤以79.9元跳空，跌幅達9.8%一度亮跌停，而後收斂仍跌5.42%，暫報83.8元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於電子代工大廠廣達，早盤以290元開出，跌幅一度逾4%，也收斂至跌1.81%，暫報298元。值得注意的是，技嘉原先也以256元開低，但逆勢上漲最高來到279元，拉出半根，漲幅逾6%。

美超微日前被知名放空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）指控帳務問題及放空股票，更被點出財報瑕疵「累犯」，曾嚴重到一度從那斯達克交易所（NASDAQ）摘牌下市，如今也因無法如期提出財報，以及安永辭去審計職務，股價持續下跌。

美超微股價暴跌，連帶美股重要指數如那斯達克、費城半導體指數皆大跌，加上微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta財報不如預期，股價重挫，拖累其他大型科技股，市場再次憂心「AI泡沫」。

關鍵字： AI股市美超微廣達技嘉

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」　曝專家學者計算過

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」　曝專家學者計算過

經濟部長郭智輝日前提到，要從菲律賓送綠電回來，且每度價格不會超過4元，外界質疑數字來源，郭智輝說，這個數字是很多專家、學者計算出來的。

2024-11-01 10:31
大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

一個6歲私生女繼承亡父約1千多萬房地產，卻因為爸爸合法妻子與3名婚生子女拋棄繼承，遭國稅局認定是財產唯一繼承人，經「擬制遺產課稅」的精神估算，女童要繳5735萬4847元遺產稅，超過繼承財產的5倍，遭憲法法庭認定違反「量能課稅」、「繼承權行使造成經濟價值減損」等原則宣告，並要求財政部2年內修法改善《遺產及贈與稅法》，稅務人員私下坦言，這個判令燒出「大麻煩」。

2024-11-01 00:02
夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

除了6歲女童繳遺產稅的爭議案件，憲法法庭113年憲判字第11號判決文也揭露併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，針對財政部將死亡前2年贈與財產全部視為遺產核課，裁定「違反憲法第7條保障平等權意旨」違憲，同樣要求財政部2年內修法檢討。

2024-11-01 00:11
全球屏息等待美大選　國泰金李長庚：選前震盪、選後關注政見

全球屏息等待美大選　國泰金李長庚：選前震盪、選後關注政見

台股今（1）日開盤一度大跌近600點，後跌勢收斂不到250點，市場在屏息等待下周美國總統大選結果，國泰金控總經理李長庚今（1）日表示，依過去歷史經驗，選舉衝擊均為短期影響，目前行情已反應候選人政見，待選後不確定因素減少，市場就回歸基本面。

2024-11-01 11:08
減少對博通依賴！　郭明錤：蘋果明年推自家Wi-Fi晶片

減少對博通依賴！　郭明錤：蘋果明年推自家Wi-Fi晶片

知名分析師郭明錤近日發文表示，蘋果明年可能會減少對博通 Wi-Fi晶片的依賴，並推出自己的處理器，消息曝光後，博通一度下跌5%，但蘋果也一度下跌1.6％。

2024-11-01 10:16
美超微兩天暴跌4成！「AI台廠」麗臺亮跌停　技嘉則上漲逾6%

美超微兩天暴跌4成！「AI台廠」麗臺亮跌停　技嘉則上漲逾6%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因安永聯合會計師事務所辭去審計職務，股價繼崩跌逾32%後，10月31日收盤再重挫近12%，連帶影響台灣AI概念股走勢，包括廣達（2382）、華泰（2329）、麗臺（2465）11月1日開低，不過技嘉（2376）則逆勢上漲逾6%。

2024-11-01 10:08
三商餐飲前3季每股賺4.18元　11月底掛牌上市

三商餐飲前3季每股賺4.18元　11月底掛牌上市

三商餐飲（7705）公告Q3財報，Q3單季合併營收為16.59億元，年增10.5％，稅後淨利為6622萬元，年減43.8％，EPS為1.1元；今年前3季合併營收為47.82億元，年增10％，稅後淨利為2.52億元，年增6％，EPS為4.18元。

2024-11-01 06:30
紡織股后聚陽前3季每股賺12.76元　寫同期新高

紡織股后聚陽前3季每股賺12.76元　寫同期新高

聚陽（1477）公告Q3財報，單季稅後淨利為11.68億元，EPS為4.74元；今年前3季稅後淨利為31.46億元，EPS為12.76元，創同期新高。

2024-11-01 06:00
油價要漲了　下周國內汽油每公升擬漲0.1元

油價要漲了　下周國內汽油每公升擬漲0.1元

以色列空襲避開伊朗核能與石油設施，加上以色列擬以外交手段取代以黎戰爭，預計國際油價仍有調整空間，國內汽、柴油預計下周每公升調漲0.1元。

2024-11-01 12:42
星宇、虎航接力上市　華航董座：樂見有競爭才能改善經營品質

星宇、虎航接力上市　華航董座：樂見有競爭才能改善經營品質

星宇航空（2646）日前已掛牌上市，台灣虎航（6757）也即將轉一般板上市，華航董事長謝世謙認為，樂見看待有競爭，因為競爭對手越多，才能改善航空公司經營品質，對產品、銷售策略更好。

2024-11-01 12:19

讀者迴響

熱門新聞

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

台積電千元失守！重挫34元至996　台股大跌近600點

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮帶來6.1億噸水量　4水庫蓄水率100％

華為買晶片　經長：台積電不會違反誠信

群創宣布賣南京廠　估14億元入袋

美超微「家族企業濃厚」　美媒：安永拒認證財報辭職閃人

7位麻吉為小酌開店　意外變破億連鎖餐飲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366