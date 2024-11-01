美超微兩天暴跌4成！「AI台廠」麗臺亮跌停　技嘉則上漲逾6%

▲美股牽動台股，走勢也連帶影響。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因安永聯合會計師事務所辭去審計職務，股價繼崩跌逾32%後，10月31日收盤再重挫近12%，連帶影響台灣AI概念股走勢，包括廣達（2382）、華泰（2329）、麗臺（2465）11月1日開低，不過技嘉（2376）則逆勢上漲逾6%。

觀察台股走勢，老牌封測廠華泰1日早盤以37.15元開出，一度下探到36.2元，隨後收斂跌幅，最高價來到38.95元；與美超微關係更密切的顯示卡廠麗臺，則受挫嚴重，早盤以79.9元跳空，跌幅達9.8%一度亮跌停，而後收斂仍跌5.42%，暫報83.8元。

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至於電子代工大廠廣達，早盤以290元開出，跌幅一度逾4%，也收斂至跌1.81%，暫報298元。值得注意的是，技嘉原先也以256元開低，但逆勢上漲最高來到279元，拉出半根，漲幅逾6%。

美超微日前被知名放空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）指控帳務問題及放空股票，更被點出財報瑕疵「累犯」，曾嚴重到一度從那斯達克交易所（NASDAQ）摘牌下市，如今也因無法如期提出財報，以及安永辭去審計職務，股價持續下跌。

美超微股價暴跌，連帶美股重要指數如那斯達克、費城半導體指數皆大跌，加上微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta財報不如預期，股價重挫，拖累其他大型科技股，市場再次憂心「AI泡沫」。