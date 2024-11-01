康芮釀全台逾86萬戶曾停電　還有10萬戶台電持續搶修

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成樹木壓損電桿及電線倒斷。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

康芮襲台造成全台傳出停電、停水、淹水等災情，截至今日上午10點，全國曾有逾86萬戶停電，目前尚有逾10萬戶尚未復電，經濟部長郭智輝表示，停電大部分是因為風力的關係，台電仍在努力搶修中。

郭智輝表示，停電原因就是因為風那麼大，樹木倒塌卡到，沒有辦法承受風力，停電大部分都是因為風力的關係；台電現在很辛苦，還一直在搶修，大家可以感覺到我們台電努力。

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郭智輝指出，目前還沒有復電的區域，大部分都在宜蘭、花蓮、台東以及山區。

截至今日上午10點，全國曾停電戶數為86萬3174戶，已有76萬1468戶已經復電，復電率88％，目前尚有10萬1706戶尚未恢復，包括台東2萬1427戶、花蓮1萬9322戶、新北市1萬2212戶、桃園市1萬1014戶、嘉義縣6758戶、雲林縣6150戶、台中市5131戶等。

另全國積水淹水106件，現在還有27件尚未排除，大部分都是在宜蘭跟花蓮；停水曾經停3萬3658戶，復水率35％，目前停水的還有2萬1793戶，包括基隆8,682戶、花蓮5,372戶、新北4,575戶、台東2,325戶，預計今天可以全部復水。