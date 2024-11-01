達方暫停交易原因曝光！暫緩與元山策略合作　「需進一步討論」

快訊／93萬股民哭了！00929大縮水 每股配0.11元

擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告11月配息，每股配發0.11元，為今年第3次縮水，投資人哀鳴，以今日收盤價18.43元估算，年化配息率為7.16％。

快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元 年化配息率逾9%

康芮颱風摧殘全台，台股今（1日）開盤即跳水大跌，盤中一度大跌近600點，國泰永續高股息(00878) 受益人數將近145萬關心這季配息，00878收盤後宣布每股預計配發0.55元，以今天的收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%，除息交易日為 11月18日，最後買進日為11月15， 收益分配發放日12月12日。

世芯-KY第三季獲利創單季新高 前三季每股賺58.43元

ASIC廠世芯-KY（3661）今日舉行法說會，並公布第三季財報，世芯-KY第三季營收148.25億元，季增9.15%，年增94.81%；毛利率19.46%，季增0.5個百分點，年增4.24個百分點，寫單季新高；營益率12.69%，季增0.54個百分點，年增0.55個百分點；稅後純益17.93億元，季增12.98%，年增101.91%，EPS為22.51 元，也寫單季新高。

新制勞退前3季賺6152億元 每位勞工平均可分4.8萬元

勞動基金運用局今（1）公布最新績效，今年前3季勞動基金賺9182億元，寫同期新高，其中，新制勞退基金前3季獲利6152.3億元，收益率14.45％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.8萬元。

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」 曝專家學者計算過

經濟部長郭智輝日前提到，要從菲律賓送綠電回來，且每度價格不會超過4元，外界質疑數字來源，郭智輝說，這個數字是很多專家、學者計算出來的。

無薪假增加679人 製造業仍是重災區

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共5763人，家數為305家，與上期相比增加679人、增加26家，勞動部表示，本期增加仍在製造業，不過也是有增有減，後續會再觀察。

00900季配最終回！每股發0.1元 12月起轉月配

受益人數高達19.1萬股民的富邦特選高股息30（00900）今日公告季配息0.1元，這也是最後一次採取季配息，公司日前公告將改為「月配息」，從12月起就月月都有息值可拿。

美超微「家族企業濃厚」 美媒：安永拒認證財報辭職閃人

美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，過去5年身價飆漲的伺服器大廠美超微至今仍是家族企業，內部有多名姻親成員任職。會計事務所安永僅同意財報中極少部分。公司已進行內部調查，不認為需要修改過去財報，近期會向投資人說明。

夫妻剩餘財產請求權升級 死前2年贈與資產適用

除了6歲女童繳遺產稅的爭議案件，憲法法庭113年憲判字第11號判決文也揭露併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，針對財政部將死亡前2年贈與財產全部視為遺產核課，裁定「違反憲法第7條保障平等權意旨」違憲，同樣要求財政部2年內修法檢討。

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力 燒出財政部大麻煩

一個6歲私生女繼承亡父約1千多萬房地產，卻因為爸爸合法妻子與3名婚生子女拋棄繼承，遭國稅局認定是財產唯一繼承人，經「擬制遺產課稅」的精神估算，女童要繳5735萬4847元遺產稅，超過繼承財產的5倍，遭憲法法庭認定違反「量能課稅」、「繼承權行使造成經濟價值減損」等原則宣告，並要求財政部2年內修法改善《遺產及贈與稅法》，稅務人員私下坦言，這個判令燒出「大麻煩」。