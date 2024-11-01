達方暫停交易原因曝光！暫緩與元山策略合作　「需進一步討論」

▲達方因有重大訊息暫停交易，並於證交所召開記者會。（圖／記者楊絡懸攝）
記者楊絡懸／台北報導
電腦鍵盤廠達方（8163）1日因有重大訊息暫停交易，並於證交所召開記者會。
達方表示，原定今日董事會討論與元山科技工業股份有限公司（6275）間進行股份交換策略合作事宜，因尚需進一步討論，公司決議本案暫緩，後續處理，均以公告重大訊息為準。
達方上市普通股11月1日暫停交易，以其為標的之認購權證也同時暫停交易。達方公司召開重大訊息公布後，將再申請恢復交易。
▲達方因有重大訊息暫停交易，並於證交所召開記者會。（圖／記者楊絡懸攝）
記者楊絡懸／台北報導
電腦鍵盤廠達方（8163）1日因有重大訊息暫停交易，並於證交所召開記者會。
達方表示，原定今日董事會討論與元山科技工業股份有限公司（6275）間進行股份交換策略合作事宜，因尚需進一步討論，公司決議本案暫緩，後續處理，均以公告重大訊息為準。
達方上市普通股11月1日暫停交易，以其為標的之認購權證也同時暫停交易。達方公司召開重大訊息公布後，將再申請恢復交易。
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擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告11月配息，每股配發0.11元，為今年第3次縮水，投資人哀鳴，以今日收盤價18.43元估算，年化配息率為7.16％。
2024-11-01 17:37
康芮颱風摧殘全台，台股今（1日）開盤即跳水大跌，盤中一度大跌近600點，國泰永續高股息(00878) 受益人數將近145萬關心這季配息，00878收盤後宣布每股預計配發0.55元，以今天的收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%，除息交易日為 11月18日，最後買進日為11月15， 收益分配發放日12月12日。
2024-11-01 14:09
ASIC廠世芯-KY（3661）今日舉行法說會，並公布第三季財報，世芯-KY第三季營收148.25億元，季增9.15%，年增94.81%；毛利率19.46%，季增0.5個百分點，年增4.24個百分點，寫單季新高；營益率12.69%，季增0.54個百分點，年增0.55個百分點；稅後純益17.93億元，季增12.98%，年增101.91%，EPS為22.51 元，也寫單季新高。
2024-11-01 18:17
勞動基金運用局今（1）公布最新績效，今年前3季勞動基金賺9182億元，寫同期新高，其中，新制勞退基金前3季獲利6152.3億元，收益率14.45％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.8萬元。
2024-11-01 14:13
經濟部長郭智輝日前提到，要從菲律賓送綠電回來，且每度價格不會超過4元，外界質疑數字來源，郭智輝說，這個數字是很多專家、學者計算出來的。
2024-11-01 10:31
勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共5763人，家數為305家，與上期相比增加679人、增加26家，勞動部表示，本期增加仍在製造業，不過也是有增有減，後續會再觀察。
2024-11-01 14:23
受益人數高達19.1萬股民的富邦特選高股息30（00900）今日公告季配息0.1元，這也是最後一次採取季配息，公司日前公告將改為「月配息」，從12月起就月月都有息值可拿。
2024-11-01 18:14
美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，過去5年身價飆漲的伺服器大廠美超微至今仍是家族企業，內部有多名姻親成員任職。會計事務所安永僅同意財報中極少部分。公司已進行內部調查，不認為需要修改過去財報，近期會向投資人說明。
2024-11-01 09:50
除了6歲女童繳遺產稅的爭議案件，憲法法庭113年憲判字第11號判決文也揭露併案審理游姓婦人與李姓兒子聲請案，針對財政部將死亡前2年贈與財產全部視為遺產核課，裁定「違反憲法第7條保障平等權意旨」違憲，同樣要求財政部2年內修法檢討。
2024-11-01 00:11
一個6歲私生女繼承亡父約1千多萬房地產，卻因為爸爸合法妻子與3名婚生子女拋棄繼承，遭國稅局認定是財產唯一繼承人，經「擬制遺產課稅」的精神估算，女童要繳5735萬4847元遺產稅，超過繼承財產的5倍，遭憲法法庭認定違反「量能課稅」、「繼承權行使造成經濟價值減損」等原則宣告，並要求財政部2年內修法改善《遺產及贈與稅法》，稅務人員私下坦言，這個判令燒出「大麻煩」。
2024-11-01 00:02
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