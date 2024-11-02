美超微股價崩跌　謝金河：公司沒採取有力止血行動、利空未盡

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）聘用安永會計師事務所閃辭，造成股價崩跌，財信傳媒集團董事長謝金河今（2）日在臉書上發文表示，公司治理是超越一切的聖牛，但至目前美超微一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡。

美超微在美股周五以下跌3.06美元或10.51%、26.05美元作收，股價本周累計下跌了44.9%，市值少了550億美元，市值已蒸發三分之二。

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以下是謝金河臉書內容：

公司治理是超越一切的聖牛：看Supermicro風暴

在台灣的資本市場，最令投資人膽顫心驚的是公司做假帳！套一句大家都懂的話就是投資人最怕踩到地雷。在戰場上，踩到地雷會喪命，在股市買到地雷股，也會令人傾家蕩產！

這次安永和美商超微（SMCI）撕破臉，公開告訴大家：這家財務報表，我不簽了！這有一槍斃命攤牌的味道。而這也使得SMCI的股價像雪崩一般垂直落下，從分拆前的1229美元掉到26.05美元。股價快速崩落，只有一個慘字來形容！

美商超微的創辦人梁見後，他是來自嘉義縣竹崎鄉窮苦的鄉下，今年他的????鬥有成，成為台灣精典的勵志故事。我在2015年前後的矽谷考察行程中認識他的合夥人廖先生，因此也對美商超微有些瞭解。

今年黃仁勳刮起Ai旋風，他和梁見後一起示範伺服器系統與散熱，他們雙方很有默契，也讓SMCI成為飆股，股價衝上1229美元，市值高達719.6億美元。梁見後回台也獲北科大頒榮譽博士，後來我在喜來登飯店的晚宴上第一次見到梁見後先生和他的兩個弟弟。

有了這一面之緣，我透過很多朋友及管道，希望去參訪位於桃園八德的工廠，照理說，這應該不難，沒想到都遭到拒絕，吃了軟釘子。現在看起來，公司可能有難言之隱。

在興登堡質疑財報後，Wally廖先生曾來電詢問我的看法，我告訴他，投資人最痛恨的是公司做假帳，最好以誠實為上策，以最嚴格標準，釐清外界質疑！沒想到事情沒有解決，這次安永攤牌，這是最壞的結果！

SMCI股價從122.9跌到26.05美元，市值從719.6億美元到152.5億美元，股價已經蒸發三分之二，公司一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡，可惜了！